Monday, 11 September 2023 11:28 GMT

العراق.. أربيل تتهم حزب العمال الكردستاني بتفجير الأول من سبتمبر

9/11/2023 3:09:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اتهم مجلس الأمن في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء تفجير الأول من سبتمبر.
وذكر في بيان صحفي أن "حزب العمال الكردستاني يقف وراء تفجير قنبلة على جسر المشاة في شارع 60 متر في مدينة أربيل في الأول من سبتمبر الحالي".

وأضاف أن "القنبلة وضعها شخص يدعى (ز. ج. خ) وهو عضو في حركة الحرية التابعة لحزب العمال الكردستاني، ومن سكان ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، وجاء إلى مدينة أربيل لهذا الغرض، وعاد إلى ناحية تكية بعد تنفيذه المهمة".

MENAFN11092023000208011052ID1107048009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث