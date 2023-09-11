السيسي يصدر تصريحات بعد سقوط آلاف الضحايا في ليبيا

وأكد السيسي تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم.

من جانبها، عبرت الخارجية المصرية عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

واجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.