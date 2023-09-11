تحذير عاجل في مصر من عاصفة دانيال

وذكرت الأرصاد أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وكشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية المصرية، قائلا "العاصفة دانيال تسببت في أمطار غزيرة ونشاط رياح على اليونان وليبيا ".

وأضاف محمود شاهين :" نوهنا بأن العاصفة دانيال تفقد قوتها بدخوله على الأراضي الليبية وهذا ما حدث في ليبيا وبدأت العاصفة في دخول الأراضي المصرية منذ ساعات ".