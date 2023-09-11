باريس تسعى لوضع حد للجدل حول المساعدة الفرنسية للمغرب بعد الزلزال
التاريخ
9/11/2023 3:09:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- سعت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، لوضع حد للجدل الدائر حول أسباب عدم قبول المغرب، عرض المساعدة الفرنسية بعد الزلزال الذي ضرب نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على قناة "بي أف أم تي في": "إنه جدل سيئ، وفي غير محله على الإطلاق". وأضافت أن "المغرب لم يرفض أي مساعدة أو أي عرض.. لا يجب تقديم الأمور على هذا النحو"، مؤكدة أن "المغرب يتمتع بالسيادة".
وأضافت أن البلاد "وحدها قادرة على تحديد احتياجاتها ووتيرة حصولها على المساعدات".
ويرى بيار فيرميرين، المؤرخ والأستاذ في جامعة السوربون، أنها "علامة سياسية واضحة" على الفتور بين البلدين.
وصرح لوكالة "فرانس برس" إن "الفرنسيين معتادون على التعامل مع المغرب" مشيرا إلى "عامل اللغة".
وأوضح: "من الواضح أنه من الأسهل على الفرنسيين من البريطانيين الذهاب للعمل في المغرب أو حتى الإسبان بالنسبة للجنوب".
وأعلنت الحكومة المغربية الأحد، قبولها دعم أربع دول هي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات.
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