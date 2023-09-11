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باريس تسعى لوضع حد للجدل حول المساعدة الفرنسية للمغرب بعد الزلزال

9/11/2023 3:09:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سعت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، لوضع حد للجدل الدائر حول أسباب عدم قبول المغرب، عرض المساعدة الفرنسية بعد الزلزال الذي ضرب نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على قناة "بي أف أم تي في": "إنه جدل سيئ، وفي غير محله على الإطلاق". وأضافت أن "المغرب لم يرفض أي مساعدة أو أي عرض.. لا يجب تقديم الأمور على هذا النحو"، مؤكدة أن "المغرب يتمتع بالسيادة".
وأضافت أن البلاد "وحدها قادرة على تحديد احتياجاتها ووتيرة حصولها على المساعدات".
ويرى بيار فيرميرين، المؤرخ والأستاذ في جامعة السوربون، أنها "علامة سياسية واضحة" على الفتور بين البلدين.
وصرح لوكالة "فرانس برس" إن "الفرنسيين معتادون على التعامل مع المغرب" مشيرا إلى "عامل اللغة".
وأوضح: "من الواضح أنه من الأسهل على الفرنسيين من البريطانيين الذهاب للعمل في المغرب أو حتى الإسبان بالنسبة للجنوب".
وأعلنت الحكومة المغربية الأحد، قبولها دعم أربع دول هي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات.

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