الملك يعزي عشيرة المعاني
التاريخ
9/11/2023 3:09:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاثنين الموافق 11-9-2023 بالمرحومة الحاجة زهرة سليمان عبد القادر المعاني والدة معالي الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني.
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفية تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته.
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