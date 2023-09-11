وأفاد مدير المركز، علي جحيدر، باأن محطات الأرصاد بالمنطقة الشرقية سجلت ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياه الأمطار تجاوز الـ 400 مليمتر، وهي قراءة لم تسجل في ليبيا منذ نحو 40 عاما .

وأضاف جحيدر، أن محطات الأرصاد بمناطق الجبل الأخضر ودرنة سجلت ارتفاعا كبيرا لهطول الامطار لم يسجل من قبل".

وأشار المركز إلى أن كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية بمدن الجبل الأخضر ومناطق المنطقة الشرقية، سجلت أكبر النسب بمنطقة قصر ليبيا بمقدار 158 ملمتر، وسجلت بمطار الأبرق 170 ملمترا، وجامعة عمر المختار بالبيضاء 414 ملمترا، وهي أكبر كمية أمطار تسجل في ليبيا .