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اعتباراً من الليلة .. مخالفة مالية بهذه القيمة لمن يقطع الشارع من الاماكن غير المخصصة !

9/11/2023 3:09:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يدخل القانون المعدل لقانون السير حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء .
واهابت مديرية الأمن العام بسالكي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشددة على أن هدفها تقليل المخالفات وتحقيق السلامة العامة.
ونصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".

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