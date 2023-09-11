اعتباراً من الليلة .. مخالفة مالية بهذه القيمة لمن يقطع الشارع من الاماكن غير المخصصة !
التاريخ
9/11/2023 3:09:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يدخل القانون المعدل لقانون السير حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء .
واهابت مديرية الأمن العام بسالكي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشددة على أن هدفها تقليل المخالفات وتحقيق السلامة العامة.
ونصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".
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