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تدشين جسر جوي سياحي بين العقبة ووارسو البولندية

9/11/2023 3:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، اليوم الاثنين، طائرتان عارضتان قادمتان من مطار وارسو في بولندا، على متنهما 360 سائحا، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة.
وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، في بيان، إن هبوط أولى الطائرات البولندية في مطار الملك الحسين الدولي يدشن جسرا جويا سياحيا يربط مدينتي العقبة ووارسو يستمر حتى نهاية العام الحالي مضيفا أنه من المتوقع أن ينقل الجسر 4536 سائحا من بولندا حتى نهاية هذا العام من بمعدل 24 رحلة قابلة للازدياد.
وأشار إلى هذه الخطوة من شأنها استقطاب المزيد من رحلات الطيران العارض إلى العقبة مباشرة والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة.
وبين هذا العمل جاء بجهود مشتركة مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وبروح الفريق بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.

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