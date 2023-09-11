اليونان.. استقالة وزير من منصبه بعد حادثة مرعبة هزت البلاد

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت الراكب وهو يركض على منحدر التحميل الخاص بالعبارة "بلو هورايزون" أثناء مغادرتها المرسى.

وحاول الراكب تجاوز اثنين من أفراد الطاقم، ثم تم دفعه من المنحدر عندما حاول مرة أخرى.

وأظهرت اللقطات الشاب وهو يختفي وسط المياه التي أحدثتها العبارة وهي تغادر الرصيف بينما ابتعد أفراد الطاقم.

وفي النهاية أُمرت السفينة بالعودة ولكن تم العثور على الرجل فاقدا للاستجابة حيث أعلن الطبيب الشرعي لاحقا وفاته غرقا.