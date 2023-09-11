اليونان.. استقالة وزير من منصبه بعد حادثة مرعبة هزت البلاد
التاريخ
9/11/2023 3:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- استقال وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، يوم الاثنين، من منصبه، عقب مصرع رجل دفعه أحد أفراد طاقم عبارة من على منصتها بعد وصوله متأخرا.
ووجه المدعي العام اليوناني اتهامات جنائية إلى قبطان العبارة، و3 من أفراد الطاقم، بسبب المواجهة التي أدت إلى غرق أندونيس كارغيوتيس (36 عاما) في الخامس من سبتمبر.
وأظهر مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت الراكب وهو يركض على منحدر التحميل الخاص بالعبارة "بلو هورايزون" أثناء مغادرتها المرسى.
وحاول الراكب تجاوز اثنين من أفراد الطاقم، ثم تم دفعه من المنحدر عندما حاول مرة أخرى.
وأظهرت اللقطات الشاب وهو يختفي وسط المياه التي أحدثتها العبارة وهي تغادر الرصيف بينما ابتعد أفراد الطاقم.
وفي النهاية أُمرت السفينة بالعودة ولكن تم العثور على الرجل فاقدا للاستجابة حيث أعلن الطبيب الشرعي لاحقا وفاته غرقا.
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