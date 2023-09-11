انهيار سدين والمياه تجرف منطقة بالكامل في هذه الدولة العربية- فيديو
التاريخ
9/11/2023 3:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكد المجلس البلدي بدرنة في شمال شرق ليبيا، يوم الاثنين، انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة.
وأعلن المجلس البلدي في درنة عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، ودعا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.
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