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انهيار سدين والمياه تجرف منطقة بالكامل في هذه الدولة العربية- فيديو

9/11/2023 3:09:29 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد المجلس البلدي بدرنة في شمال شرق ليبيا، يوم الاثنين، انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة.
وأعلن المجلس البلدي في درنة عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، ودعا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.

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