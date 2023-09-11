Monday, 11 September 2023 11:27 GMT

وفاة شخص بعيار ناري في الكرك

9/11/2023 3:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقدم شخص على اطلاق العيارات النارية على اخر مساء اليوم بمنطقة القصر في محافظة الكرك إثر خلافات بينهم مما أدى إلى وفاته.

وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الكرك الحكومي وسيتم تحويل الجثة الى الطب الشرعي.

وتحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة وجاري البحث عن مطلق النار .

MENAFN11092023000208011052ID1107047998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث