وفاة شخص بعيار ناري في الكرك
التاريخ
9/11/2023 3:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أقدم شخص على اطلاق العيارات النارية على اخر مساء اليوم بمنطقة القصر في محافظة الكرك إثر خلافات بينهم مما أدى إلى وفاته.
وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الكرك الحكومي وسيتم تحويل الجثة الى الطب الشرعي.
وتحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة وجاري البحث عن مطلق النار .
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