وفاة شخص بعيار ناري في الكرك

وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الكرك الحكومي وسيتم تحويل الجثة الى الطب الشرعي.

وتحركت المجموعات الأمنية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة وجاري البحث عن مطلق النار .