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الليرة التركية تفاقم خسائرها

9/11/2023 3:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت الليرة التركية تراجعها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات هامة، بشأن الاقتصاد التركي.
قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن فائض الحساب الجاري تحول إلى قدره 5.466 مليار دولار في تموز الماضي.
ويفوق هذا الرقم توقعات محللين بتسجيل عجز قدره 4.5 مليار دولار.

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