الليرة التركية تفاقم خسائرها

الليرة التركية تفاقم خسائرها
التاريخ
9/11/2023 3:08:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - واصلت الليرة التركية تراجعها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات هامة، بشأن الاقتصاد التركي.
قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن فائض الحساب الجاري تحول إلى قدره 5.466 مليار دولار في تموز الماضي.
ويفوق هذا الرقم توقعات محللين بتسجيل عجز قدره 4.5 مليار دولار.
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