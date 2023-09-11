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روسيا: نمو الاقتصاد سيتجاوز 2% في 2023

9/11/2023 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المالية الروسية، نقلا عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن نمو الاقتصاد في روسيا سيتجاوز 2% بحلول نهاية 2023.


وقال سيلوانوف "بحلول نهاية العام سيبلغ إجمالي النمو الاقتصادي أكثر من 2%، بحسب ما أوردته وكالة "تاس الروسية" للأنباء.


وكان سيلوانوف قد صرح في أواخر آب الماضي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا قد يرتفع بنسبة 2.5% وأكثر في 2023.


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