روسيا: نمو الاقتصاد سيتجاوز 2% في 2023
التاريخ
9/11/2023 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المالية الروسية، نقلا عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن نمو الاقتصاد في روسيا سيتجاوز 2% بحلول نهاية 2023.
وقال سيلوانوف "بحلول نهاية العام سيبلغ إجمالي النمو الاقتصادي أكثر من 2%، بحسب ما أوردته وكالة "تاس الروسية" للأنباء.
وكان سيلوانوف قد صرح في أواخر آب الماضي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا قد يرتفع بنسبة 2.5% وأكثر في 2023.
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