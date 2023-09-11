روسيا: نمو الاقتصاد سيتجاوز 2% في 2023



وقال سيلوانوف "بحلول نهاية العام سيبلغ إجمالي النمو الاقتصادي أكثر من 2%، بحسب ما أوردته وكالة "تاس الروسية" للأنباء.



وكان سيلوانوف قد صرح في أواخر آب الماضي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا قد يرتفع بنسبة 2.5% وأكثر في 2023.

