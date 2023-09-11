اعلان صادر عن البنك المركزي الاردني
التاريخ
9/11/2023 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الإثنين، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب الإصدار (18) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تستحق في 13 أيلول 2028.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون 12 أيلول 2023، فيما سيكون تاريخ التسوية 13 أيلول 2023.
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