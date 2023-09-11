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اعلان صادر عن البنك المركزي الاردني

9/11/2023 3:08:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الإثنين، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب الإصدار (18) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تستحق في 13 أيلول 2028.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون 12 أيلول 2023، فيما سيكون تاريخ التسوية 13 أيلول 2023.

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