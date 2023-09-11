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تكنو ميكانيكوس اسم طفل ماسك الجديد

9/11/2023 3:06:46 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استقبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك طفله الحادي عشر، الذي منحه اسماً غير مألوف، تصدر الملياردير الأمريكي خلالها منصات التواصل الاجتماعي.



وأعلن ماسك في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" عن ولادة ابنه "تيكنو ميكانيكوس"، وهو الابن الثالث له من المطربة جرايمز، بعد ابنهما "إكس أش أيه" المولود في 2020، وابنتهما "إكسا دارك سيدراييل" المولودة في 2021.

وتصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن مولوده الجديد، الذي ومنح إيلون ماسك ابنه "تيكنو ميكانيكوس" لقباً مختصراً هو "تاو"، كما منح شقيقيه لقبي "إكس" و"واي".
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ماسك يرغب في أن ينجب الأشخاص الأذكياء مزيداً من الأطفال، على عكس ما عرف عنه كونه عدوا لدودا للنمو السكاني.

وكان لماسك رغم ذلك، آراء سابقة حول النمو السكاني، عبر خلالها عن اعتقاده بأن أحد أخطر الأمور على العالم هو انفلات نسب المواليد، وذلك بحسب ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر"، الذي كشف عن أن ماسك عدو النمو السكاني، يمتلك رغم ذلك أسرة ضخمة، زاد عددها الآن بإضافة عضو جديد.
يذكر أن لدى ماسك الآن 11 طفلاً من ثلاث نساء مختلفات، والصغير تاو هو الطفل الثالث لماسك من المغنية الأمريكية غرايمز، واسمها الحقيقي كلير باوتشر.

ويشارك ماسك ستة أطفال مع زوجته السابقة جوستين ويلسون، ولكنهما تعرضا لحادث مأساوي عندما توفي مولودهما الأول في ولاية نيفادا عن عمر يناهز 10 أسابيع فقط بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ. وفي نوفمبرمن عام 2021، استقبل ماسك طفلين توأم من شيفون زيليس.

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