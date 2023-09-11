رقاقة حارة تنهي حياة صبي أمريكي

ورحل الصبي الأمريكي في عُمر 14 عامًا، بعد ساعات من تناول شريحة تورتيلا مليئة بتوابل مصنوعة من فلفل حار يُعد الأشد حول العالم.

وبعد فترة قصيرة من تناول الصبي "هاريس" للشريحة، توجه إلى ممرضة مدرسته شاكيًا من آلام في معدته، لكنه فقد الوعي لاحقًا بعدما عاد إلى منزله وانقطع التنفس، حتى نُقل إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء وفاته.

وحتى الآن لم تعلن الجهات المعنية سبب وفاة الصبي، لكن والدته دعت إلى ضرورة سحب هذا المنتج من منافذ البيع.

ويندرج تناول هذه الشريحة تحت ما يُسمى بـ"تحدي شريحة واحدة"، وتُقدم للأشخاص داخل صندوق على هيئة نعش تزينه جمجمة حمراء.

ويتضمن الصندوق قائمة مدونا فيها تحذيرات للنساء الحوامل أو المصابات بحالات طبية من تناول الشريحة.

ويهدف هذا التحدي إلى اختبار قوة تحمل المستهلكين لتناول هذه الشريحة الحارة. على تحمل الحرق الحتمي الذي يشعرون به مع تناول الرقاقة لأطول فترة ممكنة.