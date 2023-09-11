رقاقة حارة تنهي حياة صبي أمريكي

رقاقة حارة تنهي حياة صبي أمريكي
التاريخ
9/11/2023 3:06:45 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توفي صبي أمريكي في ولاية ماساتشوستش بشكل مأساوي، بعدما خاض تحديًا تسبب في إنهاء حياته.
ورحل الصبي الأمريكي في عُمر 14 عامًا، بعد ساعات من تناول شريحة تورتيلا مليئة بتوابل مصنوعة من فلفل حار يُعد الأشد حول العالم.
وبعد فترة قصيرة من تناول الصبي "هاريس" للشريحة، توجه إلى ممرضة مدرسته شاكيًا من آلام في معدته، لكنه فقد الوعي لاحقًا بعدما عاد إلى منزله وانقطع التنفس، حتى نُقل إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء وفاته.
وحتى الآن لم تعلن الجهات المعنية سبب وفاة الصبي، لكن والدته دعت إلى ضرورة سحب هذا المنتج من منافذ البيع.
ويندرج تناول هذه الشريحة تحت ما يُسمى بـ"تحدي شريحة واحدة"، وتُقدم للأشخاص داخل صندوق على هيئة نعش تزينه جمجمة حمراء.
ويتضمن الصندوق قائمة مدونا فيها تحذيرات للنساء الحوامل أو المصابات بحالات طبية من تناول الشريحة.
ويهدف هذا التحدي إلى اختبار قوة تحمل المستهلكين لتناول هذه الشريحة الحارة. على تحمل الحرق الحتمي الذي يشعرون به مع تناول الرقاقة لأطول فترة ممكنة.
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