جرّبي هذه الوصفة السحرية وقولي وداعاً لجلد الوزة!
التاريخ
9/11/2023 3:06:43 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعاني بعض الفتيات من مشكلة جلد الوزة أو الجلد الميت على البشرة، ويعتبر التخلص منه أمراً مهماً للحفاظ على بشرة صحية ونضرة.
ومن هنا سنقدّم لكِ وصفة طبيعية يمكنكِ استخدامها على بشرتكِ للتخلص من جلد الوزة.
أولاً: المكوّنات:
-السكر البني: ملعقة صغيرة. -زيت الزيتون: ملعقة صغيرة. -عصير الليمون الطازج: ملعقة صغيرة.
ثانياً: كيفية التحضير والاستخدام:
1- امزجي في وعاء صغير المكوّنات المذكورة أعلاه حتى تحصلي على مزيج متجانس.
2- طبّقي المزيج على بشرتكِ المصابة بجلد الوزة.
3- افركي بشرتكِ بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة وتجنّبي منطقة العينين والفم.
4- اتركي المزيج على بشرتكِ لبضع دقائق حتى تمتصها فهو سيعمل على تنعيم وتنقية البشرة.
5- اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر وجفّفيها بلطف باستخدام منشفة ناعمة.
6- طبّقي مرطب طبيعي على بشرتكِ للحفاظ على ترطيبها.
7- استخدمي هذه الوصفة لمرتين في الأسبوع وكرّريها بانتظام حتى تحصلي على أفضل النتائج.
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