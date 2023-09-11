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جرّبي هذه الوصفة السحرية وقولي وداعاً لجلد الوزة!

9/11/2023 3:06:43 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعاني بعض الفتيات من مشكلة جلد الوزة أو الجلد الميت على البشرة، ويعتبر التخلص منه أمراً مهماً للحفاظ على بشرة صحية ونضرة.

ومن هنا سنقدّم لكِ وصفة طبيعية يمكنكِ استخدامها على بشرتكِ للتخلص من جلد الوزة.

أولاً: المكوّنات:

-السكر البني: ملعقة صغيرة. -زيت الزيتون: ملعقة صغيرة. -عصير الليمون الطازج: ملعقة صغيرة.

ثانياً: كيفية التحضير والاستخدام:

1- امزجي في وعاء صغير المكوّنات المذكورة أعلاه حتى تحصلي على مزيج متجانس.

2- طبّقي المزيج على بشرتكِ المصابة بجلد الوزة.

3- افركي بشرتكِ بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة وتجنّبي منطقة العينين والفم.

4- اتركي المزيج على بشرتكِ لبضع دقائق حتى تمتصها فهو سيعمل على تنعيم وتنقية البشرة.

5- اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر وجفّفيها بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

6- طبّقي مرطب طبيعي على بشرتكِ للحفاظ على ترطيبها.

7- استخدمي هذه الوصفة لمرتين في الأسبوع وكرّريها بانتظام حتى تحصلي على أفضل النتائج.

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