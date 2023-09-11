4 علامات رئيسية تدل على الإصابة بمرض النوم المميت

وينتشر المرض من خلال لدغات نوع معين من الذباب ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا ترك دون علاج، لذلك يريد الخبراء أن يكون الناس على دراية بالأعراض.

وينتقل "مرض النوم"، أو كما يعرف رسميا بداء المثقبيات الإفريقي البشري (HAT) إلى البشر عن طريق لدغات ذباب تسي تسي الذي اكتسب الطفيليات من البشر أو الحيوانات المصابة.

ويسكن هذا الذباب منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وتنقل أنواع معينة فقط المرض. وأكثر السكان تعرضا هم أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة أو صيد الأسماك أو تربية الحيوانات أو الصيد.

والمسافرون الذين أمضوا الكثير من الوقت في الهواء الطلق أو قاموا بزيارة المتنزهات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضون لخطر الإصابة بالعدوى. ولا يوجد لقاح أو دواء يمنع داء المثقبيات الإفريقي.

وتتمثل الأعراض الرئيسية للحالة في التعب، وارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وآلام العضلات.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أنه اعتمادا على نوع الطفيلي الفرعي، يتخذ داء المثقبيات الإفريقي البشري شكلين: المثقبية البروسية الغامبية، التي وجدت في 24 بلدا في غرب ووسط إفريقيا، وتمثل حاليا 92% من الحالات المبلغ عنها وتتسبب في مرض مزمن. ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى لعدة أشهر أو حتى سنوات دون ظهور علامات أو أعراض رئيسية - وعندما تظهر أعراض واضحة، غالبا ما يكون المرض في مرحلة متقدمة مع إصابة الجهاز العصبي المركزي بالفعل.

والشكل الآخر هو المثقبية البروسية الروديسية، والذي يوجد في 13 دولة في شرق وجنوب إفريقيا ويشكل 8% من الحالات المبلغ عنها ويسبب مرضا حادا.

وتظهر الأعراض الأولى بعد بضعة أسابيع أو أشهر من الإصابة، ويتطور المرض بسرعة، وغالبا ما يغزو أعضاء أخرى بما في ذلك الدماغ.

وتعتمد خيارات العلاج على شكل المرض ومرحلته. ومن المرجح أن يتم علاج داء المثقبيات الإفريقي بنجاح إذا تم اكتشاف الأعراض مبكرا. وأحد الأدوية الأكثر شيوعا المستخدمة لعلاج المرحلة الأولى من العدوى هي البنتاميدين. وتشمل الأدوية الأخرى المستخدمة السورامين، والميلارسوبرول، والإيفلورنيثين، والنيفورتيموكس عند استخدامها مع الإيفلورنيثين.

وبعد العلاج، يجب متابعة المرضى عن كثب لمدة 24 شهرا ومراقبتهم تحسبا للانتكاس لأن الطفيليات قد تظل قابلة للحياة وتتكاثر بعد عدة أشهر من المرض.

ويأمل خبراء الصحة الآن أن يساعد عقار تجريبي جديد في القضاء على المرض السائد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويؤخذ الدواء، المسمى "أكوزيبورول"، عن طريق الفم بجرعة واحدة فقط، وهناك آمال في أن يوقف انتقال المرض. يوجد في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا 10 مواقع للتجارب السريرية تختبر الدواء من خلال مبادرات أدوية الأمراض المهملة.

ووفقا لموقع Science News، وبعد تجربة صغيرة أجريت العام الماضي، تبين أن الدواء آمن وفعال. ومن المتوقع ظهور نتائج تجربة أكبر، والتي يتم تنفيذها حاليا، بحلول نهاية هذا العام.



ويوصف داء المثقبيات الإفريقي بـ"مرض النوم" نظرا لأن أحد سماته البارزة هو اضطراب دورة النوم. وهو مدرج في قائمة قصيرة من الأمراض الاستوائية المهملة التي تستهدف منظمة الصحة العالمية القضاء عليها بحلول عام 2030. وهذا يعني خفض الحالات في مناطق معينة إلى الصفر.

