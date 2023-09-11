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وفاة إيان ويلموت قائد فريق استنساخ دوللي

9/11/2023 3:05:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفي الباحث البريطاني إيان ويلموت، الذي دخل مع فريقه التاريخ عبر إنجاز أول عملية استنساخ لحيوان في العالم، النعجة دوللي، عن 79 عاما، على ما أعلنت جامعته السابقة أمس. وكانت دوللي أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلية بالغة، ما شكل ثورة في الأبحاث الحيوانية والطبية.
وقاد إيان ويلموت الفريق في معهد روزلين بجامعة إدنبره في اسكتلندا، الذي استنسخ دوللي في عام 1996.
وقال المسؤول في جامعة إدنبره بيتر ماتيسون في بيان إن هذا التقدم الذي قاده ويلموت «أحدث تحولا في التفكير العلمي بذلك الوقت».
وكان ويلموت يعاني من مرض باركنسون، وقد دعم الأبحاث حول هذا المرض العصبي منذ عام 2018.

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