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بسعر خيالي بيع 3 فساتين للأميرة ديانا

9/11/2023 3:05:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيعت 3 فساتين للأميرة ديانا في مزاد علني مقابل ما يقرب من 1.62 مليون دولار، أي ما يعادل 1.3 مليون جنيه إسترليني، في المجموع.
وكانت الفساتين التي ارتدتها أميرة ويلز السابقة قبل وفاتها عن عمر يناهز 36 عاما عقب حادث سيارة في باريس عام 1997، من بين 1400 قطعة معروضة للبيع في أحد المزادات، والذي جاء تحت عنوان: «أساطير: هوليوود والملوك».
وكانت الفساتين الثلاثة المبيعة عبارة عن فستان من الحرير القرمزي الأحمر من بروس أولدفيلد وتصميمين آخرين من تصميم كاثرين ووكر: فستان مكشوف الكتفين بتنورة من حرير اليشم. والأخير عبارة عن فستان بدون حمالات من الحرير المخملي الأسود والحرير الأبيض من الكريب.
ارتدت الأميرة ديانا الفستان الأحمر في العرض الأول لفيلم«Hot Shots» بطولة تشارلي شين في نوفمبر 1991. ووصل سعر فستان بروس أولدفيلد المكشكش قصير الأكمام إلى 571.500 دولار (458.480 جنيها إسترلينيا) عندما كان من المقدر في البداية أن يصل سعره إلى 200.000 دولار (160.450 جـنـيها إسترلينيا).
وتم شراء فستان الأميرة ديانا من تصميم كاثرين ووكر باللونين الأسود واليشم مقابل 571500 دولار (458484 جنيها إسترلينيا). وقد ارتدته الأميرة في حفل عشاء في فندق رويال يورك في تورونتو، كندا، عام 1991، وفقا لصحيفة Daily Mail.
وفستان كاثرين ووكر باللونين الأبيض والأسود الذي ارتدته ديانا في حدث خاص بيع بأكثر من 8 أضعاف سعر البيع المقدر له بـ 60 ألف دولار (48130 جنيها إسترلينيا)، حيث تم بيعه مقابل 508 آلاف دولار (407540 جنيها إسترلينيا).

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