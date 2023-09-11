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نيويورك للموضة 2024 يواصل فعالياته

9/11/2023 3:05:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مازالت فعاليات أسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2024 مستمرة بمعدل 12 عرضا يوميا حتى غدا. وتميزت هذه العروض بمحطات صاخبة المدينة التي تستقبلها، والتي يقال عنها إنها لا تعرف الراحة والنوم.
وقد تقدمت عارضة الأزياء الشهيرة كريستي تورلنغتون العارضات خلال إحدى الفعاليات.
واختارت العديد من دور الأزياء تقديم جديدها حتى قبل انطلاق جدول العرض الرسمي لأسبوع نيويورك للموضة. وقد عرضت بعض هذه الدور مجموعتها لربيع وصيف 2014 في مكتبة نيويورك الوطنية.
وظهرت النجمة چينيفر لوبيز بين الحضور في فعاليات أسبوع «نيويورك لموضة ربيع وصيف 2024». وبدت لوبيز متألقة بسترة تزينها الشراريب وحذاء عالي الساق من جلد الثعبان.
وقد اقتحمت مدرج العرض متظاهرة من منظمة «بيتا» الأميركية المناهضة لاستعمال جلود الحيوانات في مجال الموضة، ما استدعى عناصر الأمن لإخراجها بالقوة.

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