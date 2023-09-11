نيويورك للموضة 2024 يواصل فعالياته
التاريخ
9/11/2023 3:05:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مازالت فعاليات أسبوع نيويورك لموضة ربيع وصيف 2024 مستمرة بمعدل 12 عرضا يوميا حتى غدا. وتميزت هذه العروض بمحطات صاخبة المدينة التي تستقبلها، والتي يقال عنها إنها لا تعرف الراحة والنوم.
وقد تقدمت عارضة الأزياء الشهيرة كريستي تورلنغتون العارضات خلال إحدى الفعاليات.
واختارت العديد من دور الأزياء تقديم جديدها حتى قبل انطلاق جدول العرض الرسمي لأسبوع نيويورك للموضة. وقد عرضت بعض هذه الدور مجموعتها لربيع وصيف 2014 في مكتبة نيويورك الوطنية.
وظهرت النجمة چينيفر لوبيز بين الحضور في فعاليات أسبوع «نيويورك لموضة ربيع وصيف 2024». وبدت لوبيز متألقة بسترة تزينها الشراريب وحذاء عالي الساق من جلد الثعبان.
وقد اقتحمت مدرج العرض متظاهرة من منظمة «بيتا» الأميركية المناهضة لاستعمال جلود الحيوانات في مجال الموضة، ما استدعى عناصر الأمن لإخراجها بالقوة.
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