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رانيا ونورهان تنتظران فرصة

9/11/2023 3:05:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
تسعى الفنانة رانيا منصور وشقيقتها التوأم نورهان الى الاشتراك معا في عمل فني يكتب خصيصا لهما عن حياة التوائم بشكل تفصيلي لما فيه من مفارقات وغرائب إنسانية وعلاقة روحية.
رانيا ونورهان فاجأتا الوسط الفني بالظهور معا في اكثر من احتفالية فنية بعد أن كان الجميع يظن انهما فتاة واحدة وشاركا معا في الحكاية الرابعة من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، بعنوان «بدلة جديدة»، حيث جسد الثنائي دور شقيقتين توأم خلال الأحداث، كما ظهرتا معا في مشهدين من مسلسل «سبع أرواح».
ونورهان هي أحد أفراد فريق عمل الإنتاج لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، ودرست المسرح لكنها تعشق العمل خلف الكاميرا.

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