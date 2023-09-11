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بلقيس فتحي في مهمة خيرية

9/11/2023 3:05:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتهت الفنانة بلقيس فتحي من تصوير فيلم وثائقي خاص في إحدى المبادرات الخيرية ضمن مشاركتها في مبادرة «صناع الأمل»، وكانت المهمة بمدينة أسوان في مصر.
ورفضت بلقيس الحديث عن تفاصيل المهمة الخاصة، واكتفت بالقول إنها سنحت أمامها هذه الفرصة في الوقت المناسب لتعرف قيمة النعم التي لديها، مؤكدة حسب موقع «نواعم»، أن الفيلم سيتم عرضه قريبا عبر منصات «السوشيال ميديا» والشاشات التلفزيونية أيضا.
على صعيد آخر، انتشر عدد من الشائعات مؤخرا حول ارتباط بلقيس وهو ما نفته تماما، مؤكدة أنها كانت تمازح الجمهور وقتها.
وتستعد بلقيس لاختيار عمل غنائي جديد لتقوم بتصويره فيديو كليب خلال الفترة المقبلة بعد نجاح أغنيتها الأخيرة «ألف روح» التي حققت ملايين المشاهدات فور عرضها.

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