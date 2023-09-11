لطيفة تكشف ناس كثير وتقول خلي بالك

الشاعر كريم يذكرني بعبدالوهاب محمد.. وعمر دونجا من أهم المخرجين



بشار جاسم

طرحت النجمة العربية لطيفة ثالث أغاني ألبومها الجديدة أغنية «ناس كثير» وهي من إخراج المخرج المميز عمر دونجا، حيث تخطت مشاهدات الأغنية في الأيام الاولى المليوني مشاهدة، وظهرت لطيفة في الكليب بشكل مختلف وفكرة جديدة، كما أنها ظهرت بآخر كوبليه من الكليب وجعل جمهورها يتساءل لماذا.. وكما بدت بقصة الكليب ان لطيفة تكشف ناس كثير.

«الأنباء» هاتفت لطيفة المتواجدة بالقاهرة وسألتها عن كليب الاغنية حيث قالت: أنا عجبني جدا كلام الشاعر المميز كريم حكيم وهو اكثر شاعر يذكرني بالراحل عبدالوهاب محمد اللي كتب لي أغنية من بلدي وأغاني جديدة لم تطرح، وأيضا الرائع للملحن شريف إسماعيل والموزع بيرم والإخراج لعمر دونجا اللي يعتبر من اهم المخرجين على الساحة الفنية حاليا، وعجبني جدا الستوري بورد اللي عاملها المخرج عمر وأنا فخورة بالفكرة والقصة واللي تمثل الواقع وأنا قليل جدا اني أتكلم بكليباتي عن أوضاع الدنيا والناس وبهذا التفصيل وعن الناس وعما وراء القلوب لأن الدنيا ياما توريك ناس والمواقف تكشفهم وأنا شخصيا تعرضت لنفس هذا الشيء اللي حاصل بالكليب سواء بالفن أو الحياة بشكل عام، ونقول خلي بالك من ناس كثير جدا أفعالها بتبين طباعها وصورنا الكليب بمنطقة الجلالة وهي منطقة رائعة بعد العين السخنة بمصر.

وعن ظهورها في آخر الكليب تقول: «ولا عندي أي مشكلة والناس تعودت على ان يكون ظهوري من أول الكليب، لكن لما المخرج عرض علي الستوري وطريقة ظهوري فرحت جدا، وقلت له برافو وجعل ظهوري بالكليب مع الكوبليه الثانية وأنا بقول وأنت ماشي خلي عينك وسط راسك ولله الحمد مشاهدات الأغنية وصلت الى مليونين و700 مشاهدة في 9 أيام والناس بالفعل حبت أجواء الاغنية».

يذكر أن اغنية «ناس كتير» ​كلمات كريم حكيم وألحان شريف اسماعيل وتوزيع بيرم مرغني، وتقول كلماتها:

خلي بالك

ماالي يبعد وقت ضيقة

واللي مايقولش الحقيقة

واللي باع غيرك

وبعد يومين حكالك..

خلى بالك

ماللي يتمسكن في وشك

دا اللي متعود يغشك

واللي بالحنية جالك واشتكالك..

ناس كتير

أفعالها بتبين طباعها

ناس كتير

ضلك عشان الحظ عالى

ناس في يوم

ماتعوزها متصابة في سمعها

ناس في يوم

ماتعوزك أنت بتبقى غالى

وأنت ماشى

والطريق سالك يهلوا

ضاق هتلقى كتير يقلوا

بكرة تنسى وعادى بتلف السواقي

وأنت ماشي

خلى عينك وسط راسك

نقى في الأيام دي ناسك

شوف في وقت الجد

مين هو اللي باقي

ناس في يوم

ماتعوزها متصابة في سمعها

ناس في يوم

ماتعوزك أنت بتبقى غالى