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الغرف الخليجية دور القطاع الخاص مهم لتحقيق التكامل الاقتصادي

9/11/2023 3:05:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع (62) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واجتماعات الدورة (134) لمجلس اتحاد الغرف العربية واللذين انعقدا يومي 10 و11 سبتمبر 2023، في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية والعربية.
وقد ترأس وفد الغرفة رئيس مجلس الإدارة محمد الصقر، وبمشاركة كل من: عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، ورئيس لجنة المالية والاستثمار في الغرفة السيدة وفاء القطامي، وعضو مجلس إدارة الغرفة د.محمد كاكولي، ومدير عام الغرفة رباح الرباح، ومدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير، ومدير إدارة العلاقات العامة والمعارض خالد المانع.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع (62) لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، كما تمت مناقشة أبرز القضايا الاقتصادية المستجدة في ظل التغيرات والتطورات العالمية المتلاحقة وتداعياتها الاقتصادية والتركيز على أهمية العمل على تعزيز نمو الاقتصادات الخليجية وضمان استقرارها وتطورها وتكاملها.
وجدد اجتماع الغرف الخليجية التأكيد على أهمية ودور القطاع الخاص الخليجي وتطلعه للإسراع في تنفيذ كافة مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستمرارا للتنسيق المشترك، التقى رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وذلك في إطار العمل على توثيق أواصر التعاون بين اتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقد تمت متابعة مخرجات لقاء رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس والتي تطرقت لوضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية والذكاء الاصطناعي الناشئة، والتأكيد على أهمية قانون الامتياز التجاري، وإنشاء وحدة المحتوى الخليجي، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات حول موضوع الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية.
ومن جهة ثانية، شارك وفد الغرفة برئاسة الصقر في اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية في دورته (134) والذي استهل باعتماد جدول الأعمال والتصديق على قرارات وتوصيات الدورة السابقة للاتحاد، فيما استعرض الاجتماع نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية وسط التأكيد على أهمية مضاعفة جهود متابعة مشروعات المسيرة التنموية وترسيخ العلاقات الأخوية العربية وتعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي تخدم كافة أقطار المجتمع العربي.
وفي ظل التطورات المتسارعة والأزمات العالمية المتلاحقة، تطرق المشاركون إلى معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التحديات المستجدة في التجارة والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي، مع الدعوة إلى العمل على تحقيق التكامل وتعزيز التنسيق المشترك، كما تم بحث مستجدات الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات العالمية، والاطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة الفعاليات الاقتصادية العربية المزمع عقدها خلال السنة الحالية ومنها: منتدى القطاع الخاص العربي الذي سيعقد في موريتانيا تحضيرا للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والاجتماع الثالث عشر لمجلس الأعمال العربي الروسي ومعرض أرابيا اكسبو الذي سيعقد في سلطنة عمان في ديسمبر المقبل.
كما شاركت الغرفة باجتماع لجنة شؤون الغرف العربية الأجنبية المشتركة، والذي عقد على هامش اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

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