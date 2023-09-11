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ديون الكويت الأكثر أمانا بين الأسواق الناشئة

9/11/2023 3:05:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
توجت الكويت بين الأسواق الناشئة بأنها صاحبة الديون السيادية الأكثر أمانا، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بين 60 دولة على مؤشر مخاطر القروض السيادية الصادر عن «بلومبيرغ»، والذي يقيس مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالديون السيادية ومعدل نمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، ما يعطي مؤشرا على قدرة الدول على سداد الديون ومدى العبء الذي تمثله على اقتصاد الاقتصادات الناشئة.
وخليجياً، كانت البحرين الأكثر مخاطرة، حيث احتلت المرتبة الـ 11 بين الأسواق الناشئة والثالثة عربيا، تلتها عمان ولكن بفارق كبير، حيث احتلت المرتبة الـ 40، بينما كانت ديون قطر والإمارات والسعودية الأكثر أمانا بعدما احتلت المراتب الـ 54 و57 و58 على التوالي.
وعربيا، كانت مصر الأكثر خطورة من حيث مخاطر الديون السيادية، حيث احتلت المرتبة الثانية على مؤشر مخاطر القروض السيادية الخاص بالأسواق الناشئة، تلتها تونس في المرتبة الثانية عربيا والرابعة بين الأسواق الناشئة، تلتهما البحرين، ثم الأردن التي احتلت المرتبة الـ 13 على المؤشر، ثم المغرب في المرتبة الـ 28. وتمثل مستويات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت منخفضة للغاية مقارنة بباقي الدول، حيث تصل إلى نحو 3%، بحسب أبحاث بنك الكويت الوطني الذي يرى أن استمرار الافتقار إلى خيارات التمويل، وإمكانية نضوب صندوق الاحتياطي العام مرة أخرى والاعتماد الشديد على العائدات النفطية، مخاطر مستمرة على التصنيف الائتماني السيادي للكويت.
ويتزايد خطر مواجهة العجز من دون قانون دين عام مع ما يمتلك صندوق الاحتياطي العام من أصول، إذ يقول بنك الكويت الوطني في التقرير الصادر نهاية أغسطس إن الأصول الاحتياطية قدرت بنحو 8.2 مليارات دينار بنهاية السنة المالية 2021 /2022 وفقا لديوان المحاسبة، ومن المرجح أن تكون قد شهدت نموا ملحوظا منذ ذلك الحين نظرا للفائض الذي تم تحقيقه العام الماضي وقرار الحكومة بالتخلي عن الالتزام باستقطاع نسبة 10% من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تسجل خلالها الميزانية فائضا فعليا مقابل تحويل هامشي بنسبة 1% من الفائض.

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