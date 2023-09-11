المركزي البنوك يمكنها مواجهة التحديات المستقبلية من مركز قوة



وجّه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي أمام أي أزمات قد تحدث مستقبلاً

بنوكنا تستطيع مقاومة الصدمات الخارجية وخدمة الاقتصاد بكفاءة في ظل أوضاع ضاغطة

سياستنا النقدية لتكريس الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على جاذبية الدينار ننتهج سياسات تحوطية ورقابية تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية



علي إبراهيم

أكد بنك الكويت المركزي أن قراراته بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية تأتي في إطار النهج المتدرج والمتوازن الهادف الى تكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف «المركزي» في تقرير «أثر التحول الرقمي على الاستقرار المالي» والذي حصلت عليه «الأنباء» أنه في إطار متابعته الحثيثة والمستمرة لكل التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الاسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الاوضاع الاقتصادية العالمية، وما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من ضرورة الاستجابة بحسب مقتضيات وطبيعة اقتصاد دولة الكويت، قام «المركزي» بتفعيل كل الادوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق اهدافه.

وذكر «المركزي» انه لم يقم بمجاراة البنوك المركزية العالمية في قرارات الرفع المتسارعة لأسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي.

وأشار «المركزي» إلى أنه منذ مارس عام 2022 قام برفع سعر الخصم 9 مرات بواقع 275 نقطة اساس من بينها 7 مرات بواقع 25 نقطة اساس، ومرتين بواقع 50 نقطة اساس، مشيرا في الوقت ذاته الى السياسات التحوطية التي ينتهجها والسياسات الرقابية التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية، حيث استطاع توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادرا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل اوضاع ضاغطة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية يونيو 2023 من قوة وسلامة اوضاعها المالية والمتمثلة في المعدلات المرتفعة لكل من معيار كفاية رأس المال 18.4% ومعيار تغطية السيولة 163.3% ومعيار صافي التمويل المستقر 113.4% وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية كما تحددها التعليمات الصادرة عن «المركزي».

وتدعم هذه المؤشرات معايير جودة الأصول، حيث حافظت نسبة صافي القروض غير المنتظمة «المتعثرة» الى صافي القروض على مستواها الأدنى والبالغ 1.1% (بلغت النسبة في نهاية مارس 2023 1.0% وهي الأدنى تاريخيا)، وتشير نتائج تلك المؤشرات الى ان القطاع المصرفي في الكويت قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمرتبطة بالتشديد النقدي من مركز قوة.

وذكر «المركزي» انه نتيجة لجهوده اشاد صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي الصادر في 5 يونيو 2023 في اطار مشاورات المادة الرابعة مع الكويت بفاعلية السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي وسياساته الاخرى، مشيرا الى ان الاجراءات الرقابية الحصيفة للبنك قد ساهمت في المحافظة على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الكويتي، كما اشاد الصندوق بنظام سعر صرف الدينار الكويتي واعتباره ركيزة ملائمة للسياسة النقدية وسيسهم في بقاء التضخم منخفضا ومستقرا خلال السنوات القادمة. كما تضمن البيان ايضا ان الاستمرار في المحافظة على استقلالية البنك المركزي يعد امرا بالغ الأهمية لتحقيق اهداف السياسة النقدية.

وأشار البيان الى ان تأثير اضطراب القطاع المصرفي العالمي على البنوك الكويتية كان محدودا، مما يعكس نماذج الاعمال الموجهة محليا وإقليميا والرقابة الاحترازية القوية من قبل «المركزي».

وأشاد الصندوق بدور «المركزي» من خلال التشديد النقدي في احتواء التضخم الى جانب دور السياسات الحكومية الاخرى في تقديم الدعوم والأسعار المدارة.

وعن تطورات معدل التضخم المحلي، أشار «المركزي» الى ان معدل التضخم السنوي في يوليو 2023 سجل ارتفاعا بمقدار 3.75% مقارنة بيوليو 2022، ويعزى ذلك بصفة رئيسية الى ارتفاع معدلات التضخم في كل من مجموعات خدمات المسكن، والاغذية والمشروبات، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والكساء وملبوسات القدم، حيث تشكل هذه المجموعات ما نسبته 33.2% و16.7%، و11.4%، و8.0% من اجمالي انفاق المستهلك الكويتي على الترتيب.

هذا، ويمكن القول بوجود استقرار نسبي للأسعار، ومن اسباب ذلك حصافة السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي وفاعلية سياسات الدعوم الحكومية للمواد الغذائية وضمان الامن الغذائي في دولة الكويت بعناصره الاربعة (التوفر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار).

وفي السياق ذاته، وضمن اطار متابعة «المركزي» الحثيثة للتطورات في توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، وأخذا في الحسبان، اختلاف الاهداف الرئيسية للسياسة النقدية في كل منها، استعرض بعضا من هذه التوجهات، ومن بينها:

بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، اذ يعد كل من تعزيز الحد الأقصى لفرص العمل «التوظيف» واستقرار الأسعار هدفين رئيسيين للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي او ما يطلق عليه «التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي»، الى جانب هدف خفض اسعار الفائدة طويلة الأجل.

وتتمثل رؤية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تحقيق استقرار الأسعار في الاقتصاد الاميركي استهداف معدل تضخم 2% على المدى المتوسط. ومع الموجة التضخمية العالمية وارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الاميركي عن مستوياته المستهدفة، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسة نقدية تشديدية اعتبارا من شهر مارس عام 2022، حيث قام بسلسلة رفعات لمعدل الفائدة على الاموال الفيدرالية بدأت بربع نقطة مئوية من 0.25% الى 0.50% في 16 مارس 2022 واستمرت حتى بلغ 5.50% في نهاية شهر يوليو 2023، اي بارتفاع قدره 525 نقطة اساس خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد البنك المركزي الأوروبي، تتمثل الاهداف الرئيسية في ضمان عملة مستقرة وموثوقة تحافظ على قيمتها، وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو اقتصادي، وتحقيقا لهذه الاهداف، بدأ «الأوروبي» تشديد سياسته النقدية في يوليو 2022 عندما قام برفع سعر الفائدة على عمليات اعادة التمويل الرئيسية من صفر% إلى 0.5% ومع مواصلته معالجة التضخم المرتفع في منطقة اليورو بلغ سعر الفائدة 4.25% خلال شهر اغسطس 2023، اي بارتفاع قدره 425 نقطة اساس خلال هذه الفترة.

وعلى الرغم من الزيادات المستمرة في اسعار الفائدة منذ ذلك الحين، لايزال التضخم اعلى بكثير من مستهدف «الأوروبي» البالغ 2% حيث تشير البيانات الى تراجع معدل التضخم (على اساس سنوي) في منطقة اليورو من 7.4% خلال مارس 2022 الى 5.3% خلال يوليو 2023 ومستقرا عند نفس المعدل في اغسطس 2023، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي من 3% خلال مارس 2022 ليبلغ 5.3% خلال اغسطس 2023 ومنخفضا عن معدل تضخم بلغ 5.5 خلال الشهر السابق.

وأشار المركزي إلى أنه في سياق ما تقدم، يمكن القول باختلاف الدوافع وراء اتخاذ البنوك المركزية لقراراتها الخاصة بالسياسة النقدية، فتشير العديد من التجارب الدولية إلى أن الدافع الرئيسي لمعظم البنوك المركزية في اتخاذ قراراتها خلال الفترة الماضية هو محاولة السيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ عقود، والوصول الى معدلات التضخم المستهدفة دون التأثير سلبيا على النمو الاقتصادي او امكانية الدخول في ركود اقتصادي.

وفي السياق ذاته، هناك العديد من البنوك المركزية التي تعمل على استقرار قيمة عملاتها المحلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، علاوة على المحافظة على معدلات مناسبة للتوظيف، ولذلك تتطلب السياسة النقدية من البنوك المركزية اتباع منهج يتسم بالحصافة في مواجهة ما يفرضه واقع الاقتصاد العالمي من تحديات، وبما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وعموما، تتخذ البنوك المركزية قراراتها في ضوء اهداف السياسة النقدية والمعطيات الاقتصادية المحلية الخاصة بها، وقد انعكس ذلك بصفة اساسية في التفاوت ما بين استخدام سياسة نقدية تيسيرية او سياسة نقدية تشديدية، وكذلك في توقيت اتخاذ القرار واستخدام الادوات الرئيسية المتاحة للبنوك المركزية والمتمثلة في مقدار التحرك في اسعار الفائدة الرئيسية «سعر الخصم او سعر البنك» ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وعمليات السوق المفتوحة.

3 أهداف لـ «الفيدرالي» الأميركي

أشار بنك الكويت المركزي في تقريره الى ان الفيدرالي الأميركي يسعى الى تحقيق 3 اهداف هي: تعظيم التوظف، استقرار الأسعار، معدلات فائدة طويلة الأجل معتدلة.

دعم استقرار النمو الاقتصادي

أشار التقرير الى ان السياسة النقدية في تايلند والصين لها هدفان رئيسيان، ففي الصين تستهدف الحفاظ على قيمة العملة «الرينمنبي». وبما يؤدي الى دعم استقرار النمو الاقتصادي، أما في تايلند فتستهدف تحقيق النطاق المستهدف للتضخم الأساسي (1.0% - 3.0%) لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

هدفان لـ «المركزي» الأوروبي

أوضح التقرير ان البنك المركزي الأوروبي من خلال سياسته النقدية يسعى لتحقيق هدفين هما: عملة مستقرة وموثوقة تحافظ على قيمتها، وضمان استقرار الأسعار لتحقيق النمو الاقتصادي.

توجهات «المركزي» الكويتي

أشار بنك الكويت المركزي الى ان توجهات السياسة النقدية بالكويت لها سماتها المميزة التي تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لاقتصاد الكويت، وطبيعة الأغراض التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها، وآخذا في الحسبان الاوضاع الاقتصادية العالمية، وعلى النحو الذي يخدم متطلبات عمل الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.