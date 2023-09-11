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إلغاء لجنة إعداد الرد على الأسئلة لتلافي ملاحظات المحاسبة

9/11/2023 3:05:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أعدت البلدية تقريرا يتضمن التعقيب على ملاحظات ديوان المحاسبة الناتجة عن عمليات الفحص والمراجعة للسنة المالية 2022/2023. وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات: بالإشارة الى تعقيب ديوان المحاسبة بمخالفة التعميم رقم 3 لسنة 2014 بشأن التقيد بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية ذي الرقم المرجعي In-1972370-2023-00150 وإلى كتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية والرد المقدم من لجنة الرد على تعقيب ملاحظات ديوان المحاسبة. بشأن تشابه اختصاصات اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم A2023-40 لجنة إعداد مشروعات الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والمجلس البلدي مع اختصاصات ادارة التنسيق وذلك بالمخالفة للتعميم اعلاه والذي يقضي بأنه يشترط في قرارات صرف بدل حضور جلسات الا يكون ذلك العمل من صلب اختصاص هؤلاء الموظفين.
حيث تختص اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم A2023-40 للجنة إعداد مشروعات الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والمجلس البلدي القيام بالمهام التالية:
- مخاطبة جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية بطلب المعلومات والمستندات اللازمة للرد على الأسئلة والاقتراحات والشكاوى والاستفسارات والكتب الواردة من مجلس الأمة والمجلس البلدي.
- إعداد مشروعات الإجابة عن الأسئلة والاقتراحات والشكاوى والاستفسارات والكتب الواردة من مجلس الأمة والمجلس البلدي حسب المواعيد القانونية المقررة.
- اعداد تقارير دورية للعرض على الوزير ومن ثم ترفع الى مدير عام البلدية وتحديد اوجه القصور ان وجدت. كما جاء اختصاص ادارة التنسيق بالبند 12 من الهيكل التنظيمي للإدارة الصادر بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 القيام بمتابعة اسئلة الأعضاء الواردة للبلدية من مجلس الأمة والمجلس البلدي وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات والإدارات وافرع البلدية بالمحافظات وفقا لما جاء بقانون البلدية.
ويعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته ويشير الى ان ما جاء برد البلدية اقتصر فيه دور وصلاحيات ادارة التنسيق وتم إعطاء صلاحيات اكبر للجنة المشكلة، حيث إنه يدخل ضمن اختصاصات الإدارة الرد على الأسئلة الواردة من المجلس الأمة والمجلس البلدي والتنسيق مع جميع القطاعات والإدارات والأفرع في البلدية بالمحافظات، الأمر الذي يعد تداخلا في اختصاصات ادارة التنسيق مع اللجنة المذكورة.
بناء عليه تم عرض الموضوع على اللجنة الفنية لدراسة طلبات فرق العمل واللجان وأوصت اللجنة تسوية ملاحظة ديوان المحاسبة بإلغاء اللجنة المشار إليها، وأن تتم متابعة اسئلة واقتراحات اعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من قبل ادارة التنسيق، وذلك لتلافي ومعالجة الملاحظات التي ترد من الجهات الرقابية، كما نقترح نقل عدد من موظفي اللجنة الى ادارة التنسيق للاستعانة بهم في القيام بالرد على الاسئلة والاقتراحات.

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