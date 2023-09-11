الملا توفير 20 مليارا يغني عن مس جيب المواطن

أكد أن هذا الأمر يغني عن الدّين العام أو مسّ جيب المواطنين





طالب النائب د.بدر الملا وزير المالية فهد الجارالله بأن تكون المبالغ المنقولة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال وفقا للقيمة العادلة للأصل وليست وفقا للقيمة الاسمية أو التكلفة وسرعة بحث الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتقوية الحالة المالية للدولة.

وأكد الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ضرورة تقييم الأصل المنقول والمتمثل في مؤسسة البترول بالقيمة العادلة وليس بقيمة رأس المال والمقدرة بأكثر من 24 مليار دينار وليس 2.5 مليار دينار.

وأوضح الملا أن هذا الأمر سيوفر ما يزيد على 20 مليار دينار لصندوق الاحتياطي العام دون الدخول في مشاكل الدين العام أو الضرائب وغيرها من الأمور التي تمس جيب المواطن.

وتمنى من مجلس الوزراء أن يكون هناك قرار بعد نقل هذه القيمة العادلة من صندوق الاحتياطي العام أي الـ 20 مليارا بتخصيصها فقط للإنفاق الرأسمالي وللمشروعات التنموية وليس للإنفاق الجاري.

واعتبر أن هذا الوضع أفضل لتعديل الوضع المالي في صندوق الاحتياطي العام.

وأكد أن قوانين الدين العام والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية مرفوضة وأن مس جيب المواطنين يشكل خطا احمر ولا يمكن القبول بهذا المس.

وقال الملا: «اعتدت دائما في اي موضوع ألا أغفل حدود الانتقاد بل استكملها في تقديم حلول حقيقية وواقعية لأي مشكلة تواجهنا في مجلس الأمة أو في العلاقة مع الحكومة».

وأضاف أنه في سنة 2020 أثناء جائحة كورونا كان البلد أمام مشكلة كبيرة جدا حيث كان سعر برميل النفط 10 دولارات وذلك لتوقف الإنتاج بسبب المشكلة العالمية وتوقف النقل والمصانع.

وأوضح أنه في هذا الوقت كانت هناك إشكالية كبيرة في الميزانية في ظل شح السيولة ووجود الأصول العينية، وأنه اقترح حينها عملية النقل بين الأصول وأن يكون النقل لأصل عيني من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، وفي المقابل نقل الكاش من صندوق الأجيال إلى صندوق الاحتياطي العام.

وأضاف ان «الكويت استطاعت حينها اجتياز الجائحة والمشكلة الكبيرة في شح السيولة وعدم القدرة على بيع النفط لتوفير السيولة، وبذلك حلت المشكلة دون اللجوء للدين العام أو المساس بجيب المواطن».

وبين الملا أن «شح السيولة في صندوق الاحتياطي العام أثير الآن وبطريقة أخرى، وبدأ الحديث بسبب الكتاب الذي أرسله وزير المالية السابق إلى مجلس الوزراء يطلب فيه استعجال إقرار قوانين ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والدين العام وهذه الأمور تعتبر خطا أحمر وتصديت لها وسأستمر في مواجهتها».

وتابع: «وقتها لم أتبن طريقة انتقاد إنما ذكرت أنه لدي تصور سوف أعرضه على وزير المالية يؤدي إلى توفير نحو 20 مليار دينار دون الخوض في هذه المشاكل التي ستؤدي لمشاكل أكبر كالدين العام والضرائب وغيرها من الأمور التي تمس جيب المواطن».

وأوضح أن التصور يكمن في عملية تبادل الأصول وأنه تبنى هذه الفكرة في عام 2020، حينها نقلت هيئة الاستثمار بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال ووفرت الكاش.

وقال الملا إنه اكتشف أن أحد الأصول التي تم نقلها تم بشكل خاطئ وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الاستثمار في 12 يناير 2021، عندما تم نقل الأصل المتعلق بمؤسسة البترول الكويتية تم نقله بقيمته الاسمية أو برأس المال والذي حدد بملياري ونصف المليار طبقا لقانون إنشاء المؤسسة، ولم يتم نقله بالقيمة العادلة.

وأكد أن ديوان المحاسبة أبدى ملاحظاته على هذا القرار، علما بأن القيمة العادلة لهذا الأصل كانت تناهز الـ 24 مليارا وليس ملياري ونصف، مضيفا أنه «من غير المعقول أن تقيم مؤسسة البترول التي حققت أعلى الأرباح في تاريخها حينما كنت وزيرا للنفط بملياري ونصف فقط، وكان يجب أن تنقل بالقيمة العادلة».

وأكد أنه تواصل مع وزير المالية وعرض عليه الفكرة وأبدى الوزير تعاونه وبات ذلك جليا منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة لاسيما في موضوع مستشفيات الضمان الصحي والملفات التي كانت محل أسئلة برلمانية موجهة لوزير المالية السابق.

وأشار إلى أنه وجد تعاونا كبيرا من وزير المالية الذي وعده ببحث هذا الأمر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء للوصول إلى تصور حقيقي وعادل يغذي الاحتياطي العام ويوفر مبلغا يناهز الـ 20 مليار دينار وهو القيمة العادلة لأصل مؤسسة البترول، مبينا أنه من الطبيعي عدم اللجوء إلى الدين العام في ظل هذا الارتفاع الفاحش للفوائد.

ووصف الملا الذهاب إلى الدين العام بالأمر الخطير نظرا لارتفاع الفوائد، مضيفا: إن هذا التصور يعني الابتعاد عن الدين العام ومس جيب المواطن ويؤدي إلى تقوية الاحتياطي العام ورفع التصنيف الائتماني الذي تآكل لسنوات بسبب انخفاض صندوق الاحتياطي العام.

وقال الملا إن هناك توجها نحو المشاريع التنموية يتكلل برحلة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين لإبرام اتفاقيات معها.

وقال إن هدفه هو التعاون وإيجاد حلول واقعية وقانونية بعيدا عن التصعيد، لافتا إلى أن التصعيد موجود في كل وقت متى أخطأ أي وزير، وأن الحكومة ستحاسب ودورة المحاسبة واضحة عن طريق الأسئلة البرلمانية المقدمة.

وأكد الملا أنه مستمر في متابعة الملفات وأن الوزراء المتعاونين يدنا مفتوحة لهم في تبني تصورات حقيقية تساعد في حل مشكلات آنية تعاني منها المالية العامة.