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28 الجاري إجازة بمناسبة المولد النبوي

9/11/2023 3:05:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الموافقة على تعطيل العمل بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية يوم الخميس الموافق 28/9/2023 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأناط القرار بالأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

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