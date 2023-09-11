28 الجاري إجازة بمناسبة المولد النبوي

28 الجاري إجازة بمناسبة المولد النبوي
التاريخ
9/11/2023 3:05:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الموافقة على تعطيل العمل بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية يوم الخميس الموافق 28/9/2023 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأناط القرار بالأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.
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