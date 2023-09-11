تايجر تطلق «ليليوم» بتكلفة 250 مليون درهم في دبي

أعلنت شركة تايجر العقارية إطلاق مشروع «ليليوم» العقاري بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم، ويقع المشروع الجديد في قرية مثلث جميرا في إمارة دبي.

ويتكون مبنى المشروع من 28 طابقاً ويضم عدد 263 وحدة سكنية، إلى جانب توفير مجموعة من الخدمات النوعية للراغبين في الإقامة مثل مسبح ومنطقة للعب الأطفال وناد رياضي ومضمار للمشي.

وتتنوع وحدات المشروع بين استديوهات و1 غرفة وصالة و2 غرفة وصالة، بمساحات متنوعة.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «تواصل شركة تايجر العقارية إطلاق المشاريع العقارية النوعية لتلبية الطلب المتواصل من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وأكبر دليل على ذلك نجاحنا في إطلاق وبيع العديد من المشاريع خلال الفترة السابقة مع الالتزام بتسليم الوحدات للمشترين والمستخدمين النهائيين حسب الجدول المحدد».

وأضاف الزعبي: «يسعدنا اليوم إطلاق مشروع «ليليوم» الجديد في قرية مثلث جميرا، حيث يتميز بتنوع وحداته السكنية وخدماته ومرافقه المتعددة التي تناسب الراغبين بالإقامة به، مع طرح الوحدات السكنية للبيع بأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، حيث نسعى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة دبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك».

وتابع بالقول: «من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في مشروع «ليليوم» في 2023 والانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للمشترين في ديسمبر 2025».

وأوضح أن حرص شركة تايجر العقارية على تنفيذ مشاريعها النوعية بتشطيبات عالية الجودة والالتزام بمواعيد التسليم حسب الجدول المحدد قد عزز من ثقة المستثمرين والمشترين بالمشاريع التي تطلقها، الأمر الذي يسهم في بيعها خلال فترة زمنية قصيرة.

وذكر أن القطاع العقاري في إمارة دبي قد حقق نمواً متسارعاً من حيث عدد المشاريع التي يجري إطلاقها وحجم تداولات العقارات، ما جعل إمارة دبي الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري إقليمياً وعالمياً، ومقصداً للباحثين عن الرفاهية ورغد العيش والإقامة.