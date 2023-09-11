أسهم علي بابا تتراجع 3.5% بتغييرات مفاجئة في الإدارة

تراجعت أسهم علي بابا بنسبة 3.5%، بعد أن قالت الشركة في خطوة مفاجئة إن الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته دانييل تشانغ سيتنحى عن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأعمالها السحابية، ما يضيف حالة أخرى من عدم اليقين إلى أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين، وذلك تزامناً مع خوضها عملية تقسيم معقدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان علي بابا في يونيو أن تشانغ سيترك منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا للتركيز على وحدة الاستخبارات السحابية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة هونج كونج يوم الأحد إن إيدي وو، الذي كان من المقرر أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي ومدير مجموعة علي بابا اعتباراً من سبتمبر خلفاً لتشانغ، سيصبح الآن أيضاً رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للأعمال السحابية على أساس مؤقت.

يسدل رحيل تشانغ الستار على حقبة طويلة من النجاحات، والتي أصبحت خلالها «علي بابا» أكبر شركة في الصين بعدما دخلت إلى مجالات جديدة، مثل شركة البيع بالتجزئة عبر متاجر فعلية، والتي صارت واحدة من أسرع أعمال الشركة نمواً.

وأكد ممثل «علي بابا» رحيل تشانغ. ومن المقرر تولي الرئيس التنفيذي السابق قيادة صندوق استثمار تكنولوجي بقيمة مليار دولار نيابة عن «علي بابا».

وقالت الشركة في رسالة داخلية، اطلعت عليها «بلومبرغ نيوز» يوم الأحد، إن تشانغ قرر التنحي عن منصب رئيس قسم الأعمال السحابية في «علي بابا».

وكان قد تولى هذا المنصب بعد التنازل عن منصبين، وهما الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، واللذين سيتولاهما كل من إيدي وو وجوزيف تساي، على التوالي.

وتسلم وو وتساي، وكلاهما من المقربين من «جاك ما»، المؤسس المشارك لـ«علي بابا»، منصبيهما رسمياً الأحد.