عائلة أنييلي تنفي بيع «يوفنتوس» وسهم النادي يرتفع 5%

نفت عائلة أنييلي المالكة لشركة «إكسور إن في»، يوم الاثنين، تقريراً إعلامياً يفيد بأنها تستعد لبيع نادي «يوفنتوس» لكرة القدم، الفريق الإيطالي الشهير الذي تمت معاقبته خلال الموسم السابق من الدوري، بسبب مخالفات محاسبية.

ذكرت صحيفة «ديلي إل جيورنالي» أن عائلة أنييلي تتخذ خطوات استعداداً للبيع، مشيرة إلى تركيزها أكثر على الأنشطة والاستثمارات خارج إيطاليا.

على ضوء هذه الأنباء، ارتفعت أسهم «يوفنتوس» 4.8 % يوم الاثنين، في أكبر وتيرة خلال يوم منذ مطلع يونيو، وكانت مرتفعة بنسبة 3.1 % خلال التداولات في ميلانو.

وتعد عائلة أنييلي، إحدى أغنى وأبرز العائلات في إيطاليا، من نسل مؤسس شركة «فيات» جيوفاني أنييلي. وتمتلك عائلة الملياردير أصولاً في جميع أنحاء العالم، تشمل حصة في شركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» (خليفة شركة فيات) واستثمارات حديثة في «كونينكليكي فيليبس»، ومجموعة «إيكونوميست».

وعاقب الاتحاد الوطني الإيطالي لكرة القدم هذا العام «يوفنتوس» بسبب المخالفات المحاسبية من خلال دفعه فعلياً إلى أسفل ترتيب الدوري الممتاز، ما تسبب في خسارة المباريات المربحة مثل دوري أبطال أوروبا.

واستقال رئيس «يوفنتوس» أندريا أنييلي، ومجلس الإدارة بأكمله في أواخر العام الماضي بسبب التحقيق بشأن الإقرارات المالية للشركة.

وتحت قيادة أندريا أنييلي، فاز الفريق ومقره في تورينو، بسلسلة من ألقاب الدوري الإيطالي، لكن سمعته تلاشت بعد محاولته تصدر بطولة دوري السوبر الأوروبي، وهو مشروع انهار بعد أيام قليلة من إطلاقه مع انسحاب الفرق تحت وطأة انتقادات من جانب مشجعين وسياسيين ومسؤولين رياضيين.