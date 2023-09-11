اتفق قادة مجموعة العشرين على تسريع جهودهم لزيادة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً بحوالي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وذلك بما يتسق مع توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لتوجيه العالم نحو العمل بما ينسجم مع أهداف اتفاق باريس.

وفي إعلان صدر يوم السبت.. استشهدت المجموعة بتقرير أعدته "آيرينا" بالتعاون مع رئاسة الهند لقمة مجموعة العشرين، بعنوان "التمويل منخفض التكلفة لتحولات الطاقة"، والذي قدّر أن دول العالم بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بقيمة تتجاوز 4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وأشار تقرير "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2023" الصادر عن الوكالة في يونيو الماضي، أن العالم بحاجة إلى مضاعفة إجمالي القدرة العالمية للطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 11,000 جيجاواط بحلول عام 2030 للحفاظ على إمكانية الحد من الاحتباس الحراري عند درجة 1.5 درجة مئوية.

ويدعم اتفاق قادة مجموعة العشرين هذا الهدف وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة.. " يعتبر تبني هدف الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس علامةً فارقة في مسيرة تحول قطاع الطاقة. وعلى مدى العقد الماضي، برزت الطاقة المتجددة، بفضل الانخفاض السريع في تكاليفها، لتكون الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم من الطاقة ومواجهة تغير المناخ في الوقت ذاته".

وأضاف " تفخر آيرينا بدورها في حفز مجموعة العشرين لتبني هذا الهدف، وسنواصل العمل عن كثب مع جميع دولنا الأعضاء لدعم تحقيقه.

وشدد لا كاميرا على أهمية تعزيز الزخم السياسي لقمة مجموعة العشرين بينما يستعد العالم لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28 مؤكداً أن أي خطة عمل طموحة يجب أن تشمل البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء من أجل مواجهة تحديات المناخ.

ويوفر تقرير "التمويل منخفض التكلفة لتحولات الطاقة"، الذي أعدته "آيرينا" بالتعاون مع وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية، مجموعة أدوات لتعزيز توافر رأس المال بتكاليف منخفضة في دول مجموعة العشرين وخارجها.