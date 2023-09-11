بريطانيا تستبعد إعلان تخفيضات ضريبية في بيان الخريف

قال جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني إنه من غير المحتمل أن يكون لدى وزارة الخزانة فرصة لتقديم تخفيضات ضريبية إضافية أو أي منح في بيان الخريف المقبل، بسبب تفاقم العجز في المالية العامة نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.

وقال هانت لتلفزيون بلومبرج إنه لن يوجد لدى الحكومة المزيد من الأموال لتنفقها لأن التضخم «أكبر وأقساط فائدة الديون أعلى»، مضيفاً أن الأولوية في البيان المقرر صدوره في 22 نوفمبر ستكون لخفض معدل التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هانت قوله في المقابلة التي أجريت في العاصمة الهندية نيودلهي بعد اجتماعات قمة مجموعة العشرين «علينا أن نكون حذرين في ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد أو في جيوب المواطنين لأن ذلك يمكن أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع ويبقي على معدل التضخم مرتفعاً لفترة أطول».

وقالت بلومبرج إن هذه التصريحات ستكون مخيبة للآمال بالنسبة لأعضاء البرلمان البريطاني من حزب المحافظين الحاكم والذين كانوا يأملون في أنباء اقتصادية أفضل من جانب وزارة الخزانة قبل الانتخابات المتوقعة في العام المقبل.

وتعتبر بريطانيا واحدة من أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى من حيث معدل التضخم ومتأخرة عن الدول الأخرى في ظل اقتصادها الموجود في حالة ركود تقريباً.