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أسهم تسلا تقفز 10% وتوقعات بارتفاع 60% خلال 12 شهراً

9/11/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت أسهم شركة «تسلا» اليوم الاثنين، نحو 10 % إلى 271.6 دولاراً، بعد تقرير من بنك ‏‏«مورجان ستانلي» الأمريكي رفع من خلاله توصيته للسهم، وأشار إلى توقعات ‏بأنشطة قوية لصانعة السيارات الكهربائية. ‏

وقام محللو «مورجان ستانلي» برفع توصيتهم لسهم «تسلا» إلى «الوزن الزائد» من ‏‏«الوزن المتساوي»، مشيرين إلى آفاق قوية فيما يتعلق بتقنيات القيادة الذاتية، وكذلك ‏البرمجيات والخدمات.

وقال المحلل آدم جونز إن الشركة على وشك تحقيق قفزة كبيرة في مجال القيادة الذاتية.

يتوقع المحللون في «مورجان ستانلي» أن الكمبيوتر الخارق «دوجو» الذي أنتجته «تسلا» سيدعم القيمة السوقية للشركة بنحو 600 مليار دولار.

ورفع البنك الأمريكي مستهدفه الذي يتراوح من 12 إلى 18 شهراً، لسهم «تسلا» ‏بنسبة 60 % إلى 400 دولار، وهو ما سيمنح الشركة قيمة سوقية قدرها 1.39 ‏تريليون دولار، مقارنة بقيمتها الحالية حول 800 مليار دولار.‏

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