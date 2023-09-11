الإمارات تتضامن مع ليبيا وتعزّي في ضحايا الإعصار

الإمارات تتضامن مع ليبيا وتعزّي في ضحايا الإعصار
التاريخ
9/11/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والعواصف التي تسبب بها الإعصار دانيال، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة ليبيا ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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