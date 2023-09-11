نظّم نادي دبي للصحافة في مقره جلسة معرفية لقطاع الإعلام تحت عنوان "صناعة التأثير الإعلامي عبر السرد القصصي"، تحدثت خلالها كارولين فرج، نائب رئيس شبكة "سي إن إن" للخدمة العربية، حول تأثير القصة الخبرية في الثقافة العربية، وطرق سرد القصص الصحافية الواقعية بأسلوب إبداعي شيق يرتكز على الدقة والمصداقية.

جاءت الجلسة في سياق الفعاليات والجلسات المعرفية التي ينظمها نادي دبي للصحافة بصورة دورية للعاملين في القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والعربي، انطلاقاً من حرص النادي على القيام بدور فاعل كجسر حيوي للتواصل وتبادل الخبرات الأفكار والتجارب الملهمة في هذا المجال الحيوي، وتأكيداً لدور النادي كمحرك دفع لجهود التطوير في المجال الإعلامي محلياً وإقليمياً.

وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً من الشخصيات الإعلامية المميزة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، إلى جانب نخبة من العاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة.

الإنسان محور القصة

وأكدت كارولين فرج خلال الجلسة، ان العناصر الأساسية لصناعة القصة في الإعلام، ترتكز على مجموعة من المقومات، أولها الحضور الإنساني، حيث منحت منصات التواصل الاجتماعي الفرصة للناس للتعبير، ومن خلالهم ظهرت الكثير من القصص التي تصدرت الصحف العالمية، ما يبرز أهمية توافر الحقيقة كعنصر أساسي في القصة.

وقالت فرج: "هناك دور مكمل لرواية السرد القصصي عبر رواية الخبر بالفيديو من خلال المنصات الرقمية، فهي الأكثر قدرة على إيصال المضمون الإنساني، والكشف عن طبيعة تفاعل الجمهور معها، مشددة على أهمية عدم التركيز على من يستغل القصص الإنسانية فقط بهدف تحقيق المشاهدات، بل النظر إلى المؤسسات الإعلامية والأفراد الذين تمكنوا من تحريك القصص المُهمّشة، وخلق تفاعل مع صنّاع القرار والمسؤولين؛ فبعض القصص قد تكون غريبة عن مجتمعاتنا بسبب اختلاف الثقافة، ومنها مثلاً منع الفتيات في أفغانستان من العمل والتعلم، ولكنها أثرت في الناس، لأن صنّاع المحتوى في تلك المناطق نجحوا في أن يكونوا سفراء لهذه القصص الإنسانية.

وشددت كارولين فرج خلال الجلسة التي جمعت عدداً كبيراً من الوجوه الإعلامية، على أن تكون الحقيقة هي البند الأساسي في تقديم القصص الإنسانية، وهذا يتوجب تحري الدقة بشكل كبير، بصرف النظر عن تكامل عناصر القصة، وعدم البحث عن السبق الصحافي.

وأضافت: "من خلال نقل التجارب عبر سرد قصصي جاذب ومنح أبطال القصة مساحة للكلام، سواء بالكتابة أو بالصورة أو بالتعليق الصوتي أو بغيره من أشكال إنتاج وعرض المحتوى، تُبنى علاقة تفاعلية قوية وراسخة مع الجمهور تتعدى لغة الأرقام إلى التواصل الإنساني بين سارد القصة ومشاهدها أو قارئها، مؤكدة أن الصحافة الأكثر تأثيراً، هي تلك التي تنتج محتوى سرد قصصي جاذب وتقدم نماذج بشرية مُلهِمة".

وتابعت نائب رئيس شبكة "سي إن إن" للخدمة العربية: "هذا أمر أدركته غرف صناعة الأخبار وإنتاج المحتوى في القنوات الاخبارية والمواقع الإلكترونية، ففي الفضاء الإعلامي الواسع، هناك إعلاميون وصحافيون ومنتجو محتوى يضعون الأفراد في قلب التغطية، يرصدون أحوالهم، ويصغون بانتباه إلى رواياتهم، ويوثقون معاناتهم، وفي كل هذا يحيطون عملهم بسياج أخلاقي متين، يحفظ للناس كرامتهم، ولا يقلل من احترامهم.

وتطرقت المتحدثة خلال الجلسة، إلى ما اسمته السلطة الخامسة في إشارة إلى "منصات التواصل الاجتماعي"، لافتةً إلى أنه على أي منبر من المنابر، سواء إعلام رسمي أو غيره، هناك هفوات تحدث، ولكن على الرغم من ذلك لابد من فتح المجال أمام الجميع؛ فمنصات التواصل الاجتماعي، منحت الفرصة للجميع كي يكون لهم صوت مسموع، ولابد من دعمهم إلا في الحالات التي يكون لهذا الصوت تأثير سلبي في حياة الناس، كما حدث خلال جائحة كورونا، حيث تسبب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "مؤثر"، بنشر الذعر والأخبار غير الدقيقة بين الناس، وهذا هو السبب الأساسي الذي أعاد الناس إلى متابعة المواقع الرسمية للإعلام، وحافظت هذه العودة على مكانتها حتى بعد انتهاء الجائحة.

وحول الموضوع المتداول في الوقت الراهن حول العمل الإعلامي بواسطة الكادر البشرية أو الذكاء الاصطناعي، قالت كارولين فرج، إن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يقوم بدور العنصر الإنساني عند البشر، مستبعدة تماماً وجود تقنية تلعب هذا الدور في المستقبل القريب أو البعيد.

وأثنت كارولين فرج على تنظيم نادي دبي للصحافة لمثل هذه الجلسات المعرفية، مؤكدة دور النادي كمنبر للإعلاميين، وصاحب إسهام إيجابي في تطوير وتدريب شباب الإعلاميين بشكل مميز، ومنح الكوادر الإعلامية نوافذ معرفية مبتكرة حول قضايا وموضوعات تتعلق بالممارسات الإعلامية واستشراف المستقبل.

جدير بالذكر أن "نادي دبي للصحافة" ينظّم على مدار العام العديد من الجلسات النقاشية والحوارية ويستضيف خلالها نخبة من الشخصيات المؤثرة على مستوى المنطقة، للحديث عن مواضيع متنوعة تهم شريحة واسعة من الإعلاميين.

كما تنظم العديد من جلسات المعرفة بالتعاون مع المؤسسات الصحافية والإعلامية العربية والدولية، بهدف تطوير مهارات الصحافيين والعاملين في قطاع الاعلام في دولة الامارات العربية المتحدة والمنطقة العربية ومساعدتهم في أداء عملهم بمهنية واحترافية، إذ تستهدف هذه الفعاليات جميع العاملين في قطاع الصحافة والاعلام بالإضافة الى الشباب الراغبين في دخول هذا المجال، تأكيداً على مكانة دبي كوجهة عالمية لصناعة الإعلام.