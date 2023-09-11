استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - في قصر الشاطئ في أبوظبي- فخامة بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بالرئيس النيجيري في دولة الإمارات وجدد تهنئته بتوليه منصب الرئاسة متمنياً له التوفيق في مهامه الوطنية..وأعرب سموه عن تطلعه إلى العمل معاً لدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون لتحقيق مصالحهما المتبادلة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون بين البلدين وفرص تنميتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية ،والتنمية المستدامة والطاقة والعمل المناخي المشترك ، وغيرها من الجوانب التي تتسق مع جهود تحقيق التنمية في البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري .. وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي في سبيل إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها تسريع العمل المناخي والتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سعي دولة الإمارات المتواصل إلى توسيع قاعدة علاقاتها مع جميع الدول الصديقة والتي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يخدم تطلعات الشعوب إلى التنمية والتقدم وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة يسوده الاستقرار والازدهار.

وشدد سموه على الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لعلاقاتها مع نيجيريا في إطار رؤيتها الإستراتيجية للعلاقة مع القارة الأفريقية.

من جانبه أعرب رئيس نيجيريا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلده على تطوير التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما يدعم جهود التنمية المستدامة والتقدم في البلدين.

كما أكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين لتعزيز مختلف جوانب التعاون بينهما في ظل ما تحظى به العلاقات بين البلدين من مقومات وفرص واعدة على الصعد التجارية و الاستثمارية و غيرها من القطاعات التي تهم البلدين و تخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين.

كما حضره الوفد المرافق للرئيس النيجيري الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين النيجيريين.