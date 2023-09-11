استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الفلبين، ضم كلاً من الدكتور بنيامين ديوكنو وزير المالية، وأمينة بانجاندامان وزيرة الموازنة، والدكتور أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وفرانسيسكو جي داكيلا نائب محافظ البنك المركزي، وروزاليا في دي ليون أمينة الخزينة الوطنية، وألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة وعدداً من كبار المسؤولين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر وزارة الاقتصاد في دبي سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة مستعرضين آخر مستجدات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي بدأت بإعلان الجانبين بدء المحادثات خلال فبراير 2022، بهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية، وتسهيل حركة التجارة البينية، وخلق فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

كما بحث الجانبان التطورات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنمية المشاريع الاقتصادية المشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والمصرفية.

وركز الجانبان على أهمية العمل المشترك من خلال القطاع الخاص عبر الاستفادة من غرف التجارة والصناعة في البلدين ومجالس الأعمال المشتركة والمحلية، باعتبارها أدوات مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

واكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الفلبين في إطار سعيها إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، نظراً للآفاق الواعدة للاقتصادي الفلبيني كونه يقع ضمن واحدة من مناطق النمو الرئيسية في العالم، خصوصاَ مع وجود رغبة مشتركة بين الدولتين الصديقتين للارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال، وتحفز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتسرع إقامة الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

يشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية الإماراتية الفلبينية واصلت ازدهارها في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 506.1 مليون دولار، بزيادة 19.4 % مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي فيما كانت التجارة البينية غير النفطية في عام 2022 قد سجلت أكثر من 1.850 مليار دولار، مرتفعةً من 830.3 مليون دولار و715.6 مليون دولار في عامي 2021 و2020 على التوالي.