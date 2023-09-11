محمد بن راشد يعزي الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تعازيه للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات.. وقلوبنا معهم.. ودعواتنا أن يخفف الله مصابهم ويرحم موتاهم.. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء.. وأدام أمنهم وسلامتهم.. وستبقى الإمارات بجانب إخوتها في كل وقت».