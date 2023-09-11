محمد بن راشد يعزي الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات
التاريخ
9/11/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تعازيه للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات.. وقلوبنا معهم.. ودعواتنا أن يخفف الله مصابهم ويرحم موتاهم.. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء.. وأدام أمنهم وسلامتهم.. وستبقى الإمارات بجانب إخوتها في كل وقت».
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