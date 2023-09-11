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حمدان بن محمد: حفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه

9/11/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تعازيه للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات.


وقال سمو عبر حسابه في منصة "إكس": "خالص التعازي لأهلنا في ليبيا في ضحايا الإعصار والفيضانات الكارثية ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين.. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه".

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