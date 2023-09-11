حمدان بن محمد: حفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه
التاريخ
9/11/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تعازيه للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات.
وقال سمو عبر حسابه في منصة "إكس": "خالص التعازي لأهلنا في ليبيا في ضحايا الإعصار والفيضانات الكارثية ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين.. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه".
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