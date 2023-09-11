حمدان بن محمد: حفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تعازيه للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات.



وقال سمو عبر حسابه في منصة "إكس": "خالص التعازي لأهلنا في ليبيا في ضحايا الإعصار والفيضانات الكارثية ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين.. حفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه".