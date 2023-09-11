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لتنعم بنوم هادئ ومريح.. إليك أكثر الطرق صحة

9/11/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - النوم من أهم الأمور بالتوازي مع الأكل للجسم وراحة الإنسان، ولكن الكثير من الأشخاص يعانون من الصعوبة في النوم أو يتقلبون بالفراش لساعات دون المقدرة على النوم.

هل تساءلتم عن السبب؟

تشير عدّة دراسات وإحصائيات أنّ العامل الشخصي يلعب دوراً كبيراً في تلك المشكلة، وتتفاوت نسبتها من شخص لآخر حسب طبيعة الشخص نفسه وبيئته وأسلوب حياته والمجهود الذي يقوم به.

ومهما كنت تعاني من تلك المشكلة إلا أنك ستعود لتوازنك ووضعك الطبيعي وتنعم بليالي هادئة ونوم قرير.

فكيف نحصل على النوم الصحيح

هناك عدّة طرق تستطيع أن تنعم من خلالها بنوم هادئ وساعات حالمة عميقة؛ وذلك عبر برمجة عقلك وضبط الإيقاع الداخلي لقواك الداخلية، فما عليك سوى أن تتجنّب الأمور التي من شأنها أن تنبّه الدماغ وتجعله متيقظاً ومستثاراً، وتوقف تأثيرها السلبي عليك لتهنأ بليالٍ مطمئنّة، ومن الأمور الواجب الانتباه لها:

الإجهاد الجسمي

عليك أن تتجنب التوتر والإرتباك نهاراً، وأن تضبط حركاتك لتحافظ على توزان أعصابك وليصفو كذلك تفكيرك فتصبح أكثر عطاءً وإنتاجاً بسبب تركيزك وعدم استعجالك.

حاول أن تمارس نشاطاً جسميّاً في الهواء الطلق إن استطعت، فذلك سيساعدك على النوم، ولكن حذاري أن لا يزيد هذا النشاط عن حدّه فيزيد من تعبك وإعيائك وبالتالي تكون عرضة للأرق ليلاً.

الإجهاد العقلي

حاول أن تمتنع تماماً عن ممارسة أي نشاط فكري مركز قبل نومك ببضع ساعات خصوصاً إذا أصدر جسمك وطبيعتك إنذاراً بالتعب.

لذلك يُنصَح الطلاب بالدراسة في وقت مبكّر؛ لأنّ أي نشاط عقلي من هذا النوع من شأنه أن يرفع نسبة القلق والتوتر الذي بدوره سيسرق النوم من أعينك بلا شك.

الطعام

الامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بساعتين أو ثلاث، من المعروف أنّ الوجبة الدسمة قبل الذهاب للنوم تسبّب مشاكل كثيرة؛ كاستيقاظنا عدة مرات ليلاً، وكذلك حدوث الكوابيس وبالتالي يصبح النوم مزعجاً وغير مريح، والسبب في ذلك عسر الهضم من امتلاء المعدة بشكل زائد عن الحاجة قبيل موعد النوم.

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