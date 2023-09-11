أحلام تهاجم متابعا وصف حسابها بالممل

واهتمت الفنانة أحلام الشامسي بإعلان تضامنها مع ضحايا زلزال المغرب المدمر، وكذلك مع متضرري العاصفة دانيال في ليبيا.

ومع تعدد منشورات "أحلام" في هذا الشأن كتب أحد متابعيها تعليقا مفاده: "صارت حساباتك مملة.. نحن نتابع حساب فنانة لا سياسة.. نحن ننتظر زخما فنيا".

من جانبها، ردت "أحلام" على المتابع بقولها: "الناس قلبها يؤلمها من الأحداث وأنت تريد أعمالا فنية؟! الغِ متابعتي حبيبي لماذا تربط رأسك من دون وجع، تابع من لديهم أعمال فنية مع الشكر والتقدير لكل متابعيني ولك".

يُشار إلى أن "أحلام" حرصت على التضامن مع ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا خلال الساعات الأخيرة.

ونشرت الفنانة الإماراتية، عبر حسابها بمنصة "X" (تويتر سابقا)، مجموعة صور تُظهر ما أصاب ليبيا من أضرار، وعلقت بقولها: "يا لطيف اللطف اللطف بنا فيما جرت به المقادير.. اللهم آمن خوفهم يا رب العالمين واللطف بهم".

كما سبق أن تضامنت مع متضرري زلزال المغرب المدمر، بمشاركة صورة لعلم المملكة وعلقت عليها: "اللهم الطف بأهلنا في المغرب وآمن روعاتهم واجبر مصابهم.. اللهم اشملهم برحمتك وعفوك وأمنك".