أحلام تهاجم متابعا وصف حسابها بالممل

أحلام تهاجم متابعا وصف حسابها بالممل
التاريخ
9/11/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي هجوما لاذعا على متابع، انتقد تطرقها بالحديث إلى أمور سياسية دون التركيز على أعمالها الفنية.
واهتمت الفنانة أحلام الشامسي بإعلان تضامنها مع ضحايا زلزال المغرب المدمر، وكذلك مع متضرري العاصفة دانيال في ليبيا.
ومع تعدد منشورات "أحلام" في هذا الشأن كتب أحد متابعيها تعليقا مفاده: "صارت حساباتك مملة.. نحن نتابع حساب فنانة لا سياسة.. نحن ننتظر زخما فنيا".
من جانبها، ردت "أحلام" على المتابع بقولها: "الناس قلبها يؤلمها من الأحداث وأنت تريد أعمالا فنية؟! الغِ متابعتي حبيبي لماذا تربط رأسك من دون وجع، تابع من لديهم أعمال فنية مع الشكر والتقدير لكل متابعيني ولك".
يُشار إلى أن "أحلام" حرصت على التضامن مع ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا خلال الساعات الأخيرة.
ونشرت الفنانة الإماراتية، عبر حسابها بمنصة "X" (تويتر سابقا)، مجموعة صور تُظهر ما أصاب ليبيا من أضرار، وعلقت بقولها: "يا لطيف اللطف اللطف بنا فيما جرت به المقادير.. اللهم آمن خوفهم يا رب العالمين واللطف بهم".
كما سبق أن تضامنت مع متضرري زلزال المغرب المدمر، بمشاركة صورة لعلم المملكة وعلقت عليها: "اللهم الطف بأهلنا في المغرب وآمن روعاتهم واجبر مصابهم.. اللهم اشملهم برحمتك وعفوك وأمنك".
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