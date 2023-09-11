تأكيد موعد حفلة الفنانة سارة الزكريا في عمان

وأشار في منشور بحسابه عبر فيس بوك إلى أن الفنانة حاصلة على تصريح من نقابة الفنانين الأردنيين و غير صحيح المتداول عن أي خلاف بين منظمي الحفل ونقابة الفنانين.

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