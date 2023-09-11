تأكيد موعد حفلة الفنانة سارة الزكريا في عمان

تأكيد موعد حفلة الفنانة سارة الزكريا في عمان
التاريخ
9/11/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد متعهد الحفلات أحمد العموش على موعد حفلة
الفنانة اللبنانية سارة الزكريا الخميس المقبل في أحد منشآته السياحة نافيا الإشاعات المتداولة حول إيقاف الفنانة عن ممارسة كافة المهن الفنية في الأردن.
وأشار في منشور بحسابه عبر فيس بوك إلى أن الفنانة حاصلة على تصريح من نقابة الفنانين الأردنيين و غير صحيح المتداول عن أي خلاف بين منظمي الحفل ونقابة الفنانين.
MENAFN11092023000151011027ID1107047835
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.