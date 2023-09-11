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تأكيد موعد حفلة الفنانة سارة الزكريا في عمان

9/11/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد متعهد الحفلات أحمد العموش على موعد حفلة
الفنانة اللبنانية سارة الزكريا الخميس المقبل في أحد منشآته السياحة نافيا الإشاعات المتداولة حول إيقاف الفنانة عن ممارسة كافة المهن الفنية في الأردن.


وأشار في منشور بحسابه عبر فيس بوك إلى أن الفنانة حاصلة على تصريح من نقابة الفنانين الأردنيين و غير صحيح المتداول عن أي خلاف بين منظمي الحفل ونقابة الفنانين.

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