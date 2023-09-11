5 فوائد خارقة لعصير التفاح.. ستذهلكم

5 فوائد خارقة لعصير التفاح.. ستذهلكم
التاريخ
9/11/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عصير التفاح هو مشروب منتشر ومحبوب في جميع أنحاء العالم، ويعتبر من أنواع العصائر الطبيعية الصحية.
وإليكم من هذا المقال بعض المقتطفات حول فوائد عصير التفاح.
1- دعم صحة القلب:
يساعد عصير التفاح في تعزيز صحة القلب، وذلك لاحتواءه على مركبات تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتعزيز الدورة الدموية، كما أنه يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
2- تعزيز الهضم وصحة الجهاز الهضمي:
يحتوي عصير التفاح على مركبات تساعد في تعزيز عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، كما أنه يحتوي على الألياف التي تحسّن صحة الجهاز الهضمي وتقي من الإمساك.
3- تعزيز الجهاز المناعي:
يحتوي عصير التفاح على مضادات الأكسدة التي تعزز نشاط الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض والالتهابات، كما أنه يحتوي على مركب الكويرسيتين وهو مضاد للأكسدة قوي يعزّز الجهاز المناعي.
4- ترطيب الجسم:
يعد عصير التفاح مصدر جيّد للسوائل، وبالتالي فهو يساعد في ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل فيه.
5- دعم صحة الجلد:
يحتوي عصير التفاح على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تحسين صحة الجلد ومكافحة علامات الشيخوخة المبكرة وعلاج بعض مشاكل الجلد، مثل حب الشباب والتهيج.
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