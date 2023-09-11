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جمعية الهلال الأحمر توزع ألف حقيبة مدرسية ولوازمها لأبناء الأسر المحتاجة

9/11/2023 2:48:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وزعت جمعية الهلال الأحمر 1000 حقيبة مدرسية ولوازمها على أبناء الأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة بكشوفات الجمعية ضمن حملتها «العودة إلى المدارس».
وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون لـ «كونا»، على هامش التوزيع، إن الحقيبة الواحدة تشتمل على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية مما يسهم في تخفيف أعباء الأسر المحتاجة لتجهيز أبنائها للعام الدراسي الجديد.
وأضاف العون أن التعليم يشكل حجر الأساس لأي مجتمع مستقر، لذلك يعتبر مشروع «العودة إلى المدارس» من أهم وأبرز مشاريع الجمعية للمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة لإلحاق أطفالها بالمدارس.
وأوضح أن الحقيبة المدرسية تحتوي على كل أنواع القرطاسية المدرسية من أقلام وكراسات وحافظة أقلام وتشكيلة منوعة من أقلام الخط والرسم وغيرها، وهي تفي باحتياجات كل المراحل العمرية لأطفال الأسر المحتاجة والمتعففة.
وأكد حرص الجمعية على هذه المبادرة مطلع كل عام دراسي إيمانا منها بأن التعليم يمثل أحد أهم الحقوق الواجب توفيرها لأطفال الأسر المحتاجة أسوة بزملائهم الآخرين وأيضا بغية إدخال البهجة إلى قلوب الطلبة وتخفيف الالتزامات الدراسية على أولياء أمورهم.
وأشاد العون بالدعم الكبير والمتواصل من المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء والقطاع الخاص وبالجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الجمعية لتحقيق الأهداف السامية التي يسعى الهلال الأحمر الكويتي إلى تحقيقها.
وأشار إلى أن توزيع هذه الحقائب يندرج ضمن المبادرات الإنسانية المستمرة للهلال الأحمر، إلى جانب تبنيها مشاريع عدة في الجانب التعليمي منها دفع أقساط الرسوم الدراسية عن أبناء الأسر المحتاجة المسجلين بكشوفاتها.

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