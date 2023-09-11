السكنية تمدد توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 11 للضاحية N3 بجنوب مدينة سعد العبدالله
التاريخ
9/11/2023 2:48:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تمديد موعد توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الحادية عشرة من الضاحية N3 حتى نفاد بطاقات الاحتياط وذلك بمسرح المؤسسة.
وأضافت «السكنية» أن أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 31/3/2006 وما قبل.
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