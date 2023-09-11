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الإعلام تطرح مشروع توريد تكييف Zone2 بمطبعة الحكومة بالشويخ

9/11/2023 2:48:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الإعلام مشروع توريد وتركيب وتشغيل وضمان متطلبات أعمال ميكانيكية خاصة بتكييف zone2 بمطبعة الحكومة في منطقة الشويخ طبقا لشروط ومواصفات فنية واردة في ممارسة المشروع، وآخر موعد لتسليم العطاءات 21 الجاري.

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