الإعلام تطرح مشروع توريد تكييف Zone2 بمطبعة الحكومة بالشويخ

الإعلام تطرح مشروع توريد تكييف Zone2 بمطبعة الحكومة بالشويخ
التاريخ
9/11/2023 2:48:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الإعلام مشروع توريد وتركيب وتشغيل وضمان متطلبات أعمال ميكانيكية خاصة بتكييف zone2 بمطبعة الحكومة في منطقة الشويخ طبقا لشروط ومواصفات فنية واردة في ممارسة المشروع، وآخر موعد لتسليم العطاءات 21 الجاري.
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