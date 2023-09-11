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جمعية البيئة تطلق الموسم الـ 13 من برنامج المدارس الخضراء للعام الدراسي الحالي

9/11/2023 2:48:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبرت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن «الهدف العام للتربية البيئية هو تمكين الأفراد ليصبحوا مواطنين بيئيين مسؤولين وملتزمين بالمحافظة على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن للتعليم تزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للتعامل مع التغير المناخي، مثل فهم أساليب الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات بيئية وتحسين البنى التحتية لاستقبال التغيرات والتدريب على مواجهتها وتمكين المجتمعات الأكثر هشاشة على التعامل معها».
وأعلن نائب رئيس الجمعية م.عبدالأمير الجزاف عن إطلاق الموسم الثالث عشر من برنامج (المدارس الخضراء) بالتزامن مع العام الدراسي بالتنسيق مع وزارة التربية، كاشفا عن أنه سيكون مدمجا بين التقديم بالحضور الواقعي للمدارس ومركز الجمعية التدريبي إلى جانب ورش عمل الكترونية متخصصة من خلال تقنية (زووم).
وأكد م.الجزاف أن «النسخة الثالثة عشرة للبرنامج تأتي استكمالا لدوره في التوعية والتدريب العلمي والعملي وضمانة لاستمرارية التعليم والتدريب عبر مجموعة واسعة من مواد التعلم المتاحة للوصول للمعلومات البيئية من القضايا البيئية الحديثة والمعززة للتعليم اللاصفي»، لافتا إلى أن التسجيل في البرنامج الكترونيا، مؤكدا ان البرنامج يشمل إدارة المخلفات الصلبة والمنزلية، والطاقة وتوفيرها، والمحافظة على المياه، وتغير المناخ، بالإضافة الى محاور التنوع البيولوجي: الطيور، النباتات المحلية، المناطق المحمية، التنوع البيولوجي البحري، وقانون حماية البيئة الكويتي.
وذكر أن البرنامج سيتضمن هذا العام محور التدريب على تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا: «تقدم الجمعية التوعية والتعريف بمخاطر وآثار التغير المناخي على العديد من مجالات الحياة، موضحا أن البرنامج التربوي التوعوي السنوي (المدارس الخضراء) متعدد المحاور الهادفة الى نشر صحيح المعرفة والثقافة البيئية وغرس قيم المواطنة البيئية والتطوع البيئي بين فئات الناشئة والشباب، هو أحد الروافد العلمية والتوعوية الموجهة لفئة الطلبة والذي يسلط الأضواء على القضايا البيئية المختلفة ومنها التنوع الاحيائي بكل عناصره».
وأكد أن «برنامج المدارس الخضراء يتضمن العديد من الموضوعات والفعاليات والنشاطات في مجالات التوعية البيئية والتي تسهم في تنمية وتعزيز المواطنة الفعالة لدى النشء، وتشجيع العمل التطوعي البيئي في المجتمع المدرسي، كما تعمل الجمعية على إثراء البرنامج وتعزيزه بالموضوعات المستجدة في العمل البيئي الوطني، عاما تلو الآخر، تحقيقا للمزيد من الفائدة المرجوة»، موضحا «المواضيع التي يشملها البرنامج يقوم بتغطيتها أساتذة مختصون من أعضاء الجمعية في المجال المحدد للموضوع، وأن النسخة السنوية من برنامج المدارس الخضراء يشارك بها نحو ألفين طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية ومدارس التعليم الخاص، بالإضافة إلى اللقاءات عبر زووم مع المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات المشاركين في الفعاليات».
وأوضح مهندس عبدالأمير الجزاف أن «محاور برنامج المدارس الخضراء تتنوع ما بين ورش عمل وحلقات نقاشية ودورات تدريبية والمشاركة في فعاليات ومعارض ذات علاقة فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية وحقلية للمواقع البيئية في البلاد»، لافتا إلى أن «الفعاليات تتضمن أنشطة لتعزيز تطبيق قانون حماية البيئة في المدارس والتوعية بأهمية التصدي لمسببات التغيرات المناخية على الصعيد الشخصي للطالب وللمدارس كمؤسسات مشاركة في التعليم والتدريب».
وشدد على أن «التعليم هو أداة قوية لتمكين الأفراد والمجتمعات للتعامل مع التحديات البيئية مثل التغير المناخي، ويمكن للمدارس والجامعات تعزيز الوعي بقضايا التغير المناخي وأثرها على البيئة والمجتمع، ومن الصعب أن يتم فصل العلم اليوم عن الواقع الذي يعيشه الطالب خاصة في المناطق المتضررة من آثار تغيرات المناخ، يمكن أن تدرس المدارس والجامعات مفاهيم التغير المناخي والعلوم المتعلقة به وأهمية اتخاذ إجراءات للحد من تأثيراته».

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